Regen und Schnee zum Wochenstart in Österreich

Nachdem bereits in der Nacht auf Sonntag, 5. Oktober 2025, vor allem in höheren Lagen und im Süden Kärntens teilweise fast bis in hohe Täler herunter Schnee gefallen ist, wird die kommende Nacht noch eine Ladung bringen.

Vor allem auf den Bergen ist in den nächsten Tagen noch einiges an Schnee zu erwarten, darunter wird es stellenweise stark regnen.

Vor allem am Alpennordrand werden sich nämlich zu Beginn der neuen Woche Wolken stauen und dort „einiges an Niederschlag bringen“, wie die Meteorologen der „GeoSphere Austria“ berichten. Während die Schneefallgrenze in der Nacht auf Sonntag noch stellenweise unter die 1.000-Höhenmeter-Marke gefallen ist, wird sie am Montag um die 1.300 Meter liegen und zum Dienstag hin schließlich auf 2.000 Meter ansteigen.

Regenwarnung für Teile Österreichs ausgerufen

Die Nordströmung wird in Österreich nichtsdestotrotz mancherorts viel Regen bringen, teils intensive Niederschläge sind dabei entlang des Alpennordrandes möglich. „Verbreitet fallen 40 bis 70 Millimeter, in den Nordstaulagen punktuell auch Mengen um 100 Millimeter“, so die Experten weiter. Den ergiebigsten Niederschlag erwarten die Meteorologen, die für Teile Österreichs eine gelbe Regenwarnung ausgesprochen habe, „in der Nacht auf Montag sowie in der Nacht auf Dienstag und Dienstagvormittag“.

©Screenshot „GeoSphere Austria“ Für Teile Österreichs, rund um die Alpennordseite, hat die „GeoSphere Austria“ eine gelbe Regenwarnung ausgesprochen.

Nach Regen und Schnee wird es wieder „wärmer“

Durch die auch am Montag noch anhaltenden recht frischen Temperaturen könnte sich auf den Bergen auch der eine oder andere Zentimeter Schnee halten. Wie ein Meteorologe der „GeoSphere Austria“ gegenüber 5 Minuten bestätigt, dürften das in höheren Lagen sogar bis zu 20 Zentimeter sein. Aber keine Sorge, so kalt bleibt es jetzt nicht allzu lang. Schon ab Mittwoch dürfte der Herbst in Österreich wieder Einzug halten. Auf weiterhin frische Frühtemperaturen folgen dann bis zum Wochenende hin jeweils bis zu 20 Grad Höchstwerte – und damit hat es dann immerhin fünf bis sechs Grad mehr als aktuell.

Österreicher wachen am Sonntag mit weißen Bergspitzen auf

Bisher hat es jedenfalls an die fünf bis 15 Zentimeter im westlichen Bergland geschneit, berichtet die „österreichische Unwetterzentrale„. Angezuckert war es dabei ind en frühen Morgenstunden etwa in Lech am Arlberg in knapp 1.450 Metern Höhe. Eine Karte zeigt, wo es wie viel geschneit hat, größtenteils sind die Österreicher jedenfalls mit weißen Bergspitzen aufgewacht.