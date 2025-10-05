Walter wird zur Frau: Darf sie jetzt früher in Pension?

Walter wurde kürzlich zu Waltraud, er bzw. jetzt sie sieht sich selbst als eine Art "Staatsverweigerer" und hat sich das Geschlecht umändern lassen, um in das Frauengefängnis zu kommen - einen früheren Pensionsbescheid inklusive.

Walter ist jetzt Waltraud - womit er bzw. nun sie nur die Justiz ärgern wollte, könnte nun sogar zu einem früheren Pensionsantritt führen.

Walter ist jetzt Waltraud - womit er bzw. nun sie nur die Justiz ärgern wollte, könnte nun sogar zu einem früheren Pensionsantritt führen.

Waltraud – so heißt Walter jetzt – sieht zwar nicht wie eine Frau aus, ist es aber rein rechtlich. Ehemals war er noch ein Stundenhotel-Betreiber, als Walter hat er kürzlich noch drei Monate Haft ausgefasst – für den Verkauf von gefälschten Silbermünzen, wie er bzw. jetzt sie im Gespräch mit der „Kronen Zeitung“ erklärt. Grund für die Geschlechtsumwandlung sei laut ihr der Gedanke gewesen, ins Frauengefängnis zu gehen.

Geschlechtsumwandlung erst abgewiesen

Am Magistrat in Wien hatte man ihn beim ersten Versuch übrigens noch abgewiesen, beim zweiten Versuchen klappte es dann, da kam er mit einem psychiatrischen Gutachten wieder – und wurde binnen einer Woche zur sie. Als der Haftantritt dann immer näher kam, wurde ihr eine Fußfessel angeboten, die sie abgelehnt hätte. Sie wolle in einer Mehrbettzelle mit anderen Frauen schlafen, so die nunmehrige Waltraud gegenüber der „Krone“.

Brief von Pensionsversicherungsanstalt gekommen

Womit sie aber nicht gerechnet hatte: Plötzlich kam ein Brief der Pensionsversicherungsanstalt. Als Walter hätte er bis 65 arbeiten müssen, als Waltraud dürfe sie nun mit 61 in Pension. Dabei sei das gar nicht ihr Ziel oder Plan gewesen, sie habe nur die Justiz ärgern wollen.

Noch unklar, ob Waltraud früher in Pension darf

Ob das schließlich auch wirklich der Fall sein wird, wird sich zeigen. Je näher der Stichtag von Waltrauds Pension nämlich kommt, desto genauer wird die Sachlage auch geprüft. Bei einem ähnlichen Fall, der einen Wiener betraf, der bzw. die wenige Wochen nach dem Geschlechtswechsel einen Antrag auf frühere Pension stellte, wurde diese nicht gewährt. Diese Person konnte allerdings kein psychiatrisches Gutachten vorlegen – ganz im Gegensatz zu Waltraud. Es wird sich also zeigen, ob sie einerseits ins Frauengefängnis kommt und andererseits sich vielleicht sogar vier Arbeitsjahre dabei „erspart“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.10.2025 um 16:07 Uhr aktualisiert