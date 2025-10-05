Tödlicher Unfall auf A12 bei Hall in Tirol: Lenker wohl Vorarlberger

Ein schwerer Unfall auf der A12 Inntalautobahn bei Hall in Tirol hat Samstagnachmittag ein Menschenleben gefordert. Wie die Polizei nun berichtet, handelt es sich beim Opfer sehr wahrscheinlich um einen 65-jährigen Vorarlberger.

Am gestrigen Samstagnachmittag, 4. Oktober 2025, hat sich ein schwerwiegender Unfall auf der A12 Inntalautobahn bei Hall in Tirol ereignet. Ein Mann ist dabei in den Inn gestürzt. Für ihn kam jede Rettung zu spät, er verstarb trotz Großeinsatzes mit Wasserrettung und Rettungshubschrauber noch an Ort und Stelle. Auf der A12, die in Richtung Innsbruck komplett gesperrt war, bildete sich daraufhin schnell ein kilometerlanger Stau.

Wie sich der Unfall lauf der A12 bei Hall abgespielt hat

Wie die Polizei erklärt, hat das Auto mit österreichischem Kennzeichen bei der Ausfahrt Hall-West eine Betonleitwand touchiert, ist abschließend von der Fahrbahn abgekommen, durch die Luft geschleudert und im angrenzenden Inn zu Liegen gekommen. Augenzeugen hatten sofort die Rettungskräfte alarmiert. Am Samstag war noch unklar, um wen es sich beim Todesopfer gehandelt haben könnte.

Unfalllenker „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ Vorarlberger

Wie die Beamten nun am Sonntag aber berichten, handelt es sich beim verunglückten Lenker „mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen 65-jährigen österreichischen Staatsangehörigen aus Vorarlberg“. Aber: „Die endgültige Identifizierung wird kommende Woche stattfinden.“ Wie es zum Unfall kommen konnte, ist aktuell noch Gegenstand von Ermittlungen.