Entwarnung in Laa an der Thaya: Trinkwasser wieder sicher

Seit Montag musste die Bevölkerung das Wasser mindestens drei Minuten lang abkochen – doch damit ist jetzt Schluss. Wie die Stadtgemeinde bekannt gab, ist das Wasser wieder sicher.

Erst am Montag wurde in Laa an der Thaya (Bezirk Mistelbach, Niederösterreich) eine Warnung ausgegeben: Die Bevölkerung sollte das Wasser unbedingt abkochen. Grund dafür war eine Verunreinigung mit Enterokokken. Zur Sicherheit wurde das gesamte Gebiet aufgefordert, das Wasser vor Gebrauch mindestens drei Minuten abzukochen, um eine gesundheitliche Gefahr auszuschließen.

Verunreinigung mit Enterokokken: Wasser wieder trinkbar

Jetzt dürfte das Problem behoben worden sein. Die Stadt gab am Sonntag auf ihrer Website Entwarnung: „Im Stadtgebiet von Laa darf das Trinkwasser aus der öffentlichen Wasserversorgung (EVN- und Quellwasser) ab sofort wieder verwendet werden“, heißt es seitens der Stadt. Aktuelle Untersuchungen durch ein zertifiziertes Fachinstitut haben ergeben, dass das Wasser wieder unbedenklich verwendet werden kann.