Neue Fahrpläne: Das ändert sich für Öffi-Nutzer ab Dezember

Die Öffis zu nutzen kann manchmal ganz schön herausfordernd sein: Verbindungen sind oft schlecht, Anschlüsse werden nicht erreicht oder es fährt nichts mehr. Das soll sich bessern – ab 14. Dezember gibt es neue Fahrpläne.

Gute Nachrichten für Öffi-Nutzer: Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR), die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) und die Länder Wien, Niederösterreich und Burgenland erweitern und verbessern das Bahn- und Busangebot in der Ost-Region. Gewechselt wird der Fahrplan am 14. Dezember 2025. Es soll neue Verbindungen, zusätzliche Haltestellen geben und eine besser abgestimmte Taktung soll den öffentlichen Verkehr in der Region stärken.

Bessere Verbindungen in Wien, Niederösterreich und Burgenland

Ziel des Fahrplanwechsels 2025/26 ist es, den Nah- und Regionalverkehr für Pendler, Schüler und Freizeitfahrgäste attraktiver, effizienter und verlässlicher zu machen. „Mit dem diesjährigen Fahrplanwechsel machen wir den öffentlichen Verkehr in der Ostregion noch attraktiver. Mit unserem neuen Premiumangebot und dem kontinuierlichen Ausbau der Schnellbahn in Wien schaffen wir spürbare Vorteile für unsere Fahrgäste: dichtere Zugfolgen, mehr Kapazität, höheren Komfort und vollständige Barrierefreiheit“, betont Barbara Novak, Stadträtin für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales der Stadt Wien (SPÖ). „Jeder zusätzliche Zug, jeder neue Halt und jeder besser abgestimmte Anschluss bedeutet mehr Lebensqualität und vor allem Planungssicherheit für unsere Landsleute. Wir wollen ein verlässliches und leistungsfähiges Bahnnetz für ganz Niederösterreich“, fügt der niederösterreichische Verkehrslandesrat und Landeshauptmann-Stellvertreter, Udo Landbauer (FPÖ) hinzu.

Fahrplanwechsel 2025/26 – Wichtige Neuerungen im Überblick Neue Verbindungen: Zusätzliche Wochenendzüge auf der Westachse

Neue Halte der Linie S40 in Gemeinlebarn und Sitzenberg-Reidling

Neue Spätverbindungen auf der Kamptalbahn

Burgenland-Sprinter: werktags direkte Verbindung Wien – Wiener Neustadt – Deutschkreutz

CJX5/R58: zusätzliches Zugpaar am Wochenende und feiertags in den Nationalpark Gesäuse

Cityjet-Doppelstockflotte: schrittweise ab Frühjahr 2026 im Einsatz Optimierte Fahrpläne: REX50 auf der Inneren Westbahn: optimierte Abfahrtszeiten

Südachse: zusätzliche CJX9- und optimierte REX-Verbindungen für bessere Anbindung an Fern- und Regionalverkehr

CJX9: verdichtete Früh- und Abendverbindungen zwischen Wiener Neustadt und Wien, höhere Taktfrequenz Regionalbus & Bedarfsverkehr: Fahrplananpassungen und Optimierungen im Regionalbus- und Bedarfsverkehr in Niederösterreich (NÖVOG) und Burgenland (BUMOG)

Neue REX93-Verbindung werktags Wien Hbf – Wiener Neustadt – Deutschkreutz

Erweiterung des Anruf-Sammeltaxis (BAST) für ländliche Regionen



