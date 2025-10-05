Fingerabdrücke, Fotos: Die neuen Flughafen-Regeln im Überblick

Ab dem 12. Oktober wird das sogenannte Entry-Exit-System (EES) schrittweise in der EU eingeführt. Deshalb kommt es bei Flughäfen zu einigen Änderungen. Was das genau für Reisende bedeutet, liest du hier.

Mit 12. Oktober 2025 beginnt in Österreich die Einführung eines neuen Einreise-/Ausreisesystems (EES). Dabei handelt es sich um ein automatisiertes IT-System, das bei der Ein- und Ausreise von Drittstaatsangehörigen an den Schengen-Außengrenzen eingesetzt wird. Erfasst werden Personen, die sich für einen Kurzaufenthalt (maximal 90 Tage) im Schengen-Raum aufhalten möchten. Zunächst startet eine sechsmonatige Übergangsphase, in der die Grenzbehörden schrittweise Daten von ein- und ausreisenden Drittstaatsangehörigen in das neue System einpflegen. Nach Abschluss dieser Einführungsphase, ab 10. April 2026, soll das EES an allen Schengen-Außengrenzen verpflichtend eingesetzt werden, informiert das Bundesministerium.

Änderungen am Flughafen: Das müssen Reisende in Zukunft beachten

Im Zuge dessen kommt es an den Flughäfen zu einigen Änderungen. Der Pass-Stempel bei Einreise wird für die betroffenen Personen komplett durch ein digitalisiertes Kontrollsystem ersetzt. Dabei werden von den Reisenden biometrische Daten wie Fingerabdruck und Gesichtsfotos erfasst. Günther Ofner, Chef des Flughafens Wien-Schwechat, bezeichnet die Neuerung gegenüber der Kronen Zeitung als „echten Gamechanger“. Dadurch würde jeder Ein- und Ausreisevorgang künftig dokumentiert werden, sei überprüfbar und nachvollziehbar. Der Vorgang würde die Sicherheit enorm verstärken. Der sechsmonatige Probebetrieb beginnt am 12. Oktober bei den Flughäfen Wien und Salzburg. Ab dem 10. April 2026 soll das neue System, wie bereits erwähnt, an allen Schengen-Außengrenzen verwendet werden.

Wer muss im EES-System erfasst werden? Wie das Bundesministerium informiert, müssen folgende Reisende im EES-System erfasst werden: Drittstaatsangehörige (Personen, die nicht EU-, EWR- oder Schweizer Staatsbürger sind)

die für einen visumpflichtigen oder visumfreien Kurzaufenthalt (bis zu maximal 90 Tage in einem Zeitraum von 180 Tagen) in einen oder mehrere der folgenden 29 Staaten einreisen oder von dort ausreisen: Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden und Schweiz.

Wer ist von der EES-Erfassung ausgenommen? Wie das Bundesministerium informiert, sind folgende Reisende von der EES-Erfassung ausgenommen: Staatsangehörige der oben genannten 29 Staaten, die das EES anwenden, sowie Staatsangehörige von Zypern und Irlan

Staatsangehörige von Andorra, Monaco und San Marino sowie Inhaber eines vom Vatikanstaat oder dem Heiligen Stuhl ausgestellten Reisepasse

Inhaber von Aufenthaltstiteln, die von einem Schengen-Staat ausgestellt wurden

Neues System soll für mehr Sicherheit sorgen

Mit den neuen automatisierten Grenzkontrollen sollen Wartezeiten reduziert und Missbrauch leichter erkannt werden. Das System erfasst biometrische Daten und ermöglicht damit eine raschere Überprüfung von Identität und Aufenthaltsstatus. Überschreitungen der zulässigen Visumsdauer oder Mehrfachidentitäten können so schneller festgestellt werden, heißt es. Auch unrechtmäßige Inanspruchnahme von Sozialleistungen durch unerlaubte Auslandsreisen sollen sich so künftig einfacher nachweisen lassen.





Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.10.2025 um 18:47 Uhr aktualisiert