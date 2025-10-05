Lottoziehung am 5. Oktober: Diese Zahlen sind 1,3 Millionen wert

Bei der Lottoziehung am 5. Oktober 2025 geht es um einen Jackpot von 1,3 Millionen Euro. Welche Zahlen beim Lotto, LottoPlus und Joker die großen Gewinne bringen, kannst du hier nachlesen.

Bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, dem 5. Oktober 2025, geht es um über 1,3 Millionen Euro.

Bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, dem 5. Oktober 2025, geht es um über 1,3 Millionen Euro.

Wie viel Geld das richtige Glück bei einer Lottoziehung bringen kann, hat erst vor kurzem ein Burgenländer gezeigt: Mit den richtigen Zahlen räumte der Glückspilz satte 7,8 Millionen Euro ab. Warum er in den nächsten Wochen trotzdem nicht reich ist, kannst du hier nachlesen: Österreicher gewinnt 7,8 Millionen, sieht wochenlang keinen Cent davon

Was ist dein höchster Lotto-Gewinn? Ich hatte schon einmal einen Lotto-Sechser Mehr als 100.000 Zwischen 1.000 und 100.000 Euro Zwischen 100 und 1.000 Euro Zwischen zehn und 100 Euro Weniger als zehn Euro Ich habe noch nicht gewonnen Ich spiele nicht mit Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Bonusziehung vom 3. Oktober: Wer die Gewinne abgeräumt hat

Bei der letzten Bonusziehung am 3. Oktober regnete es allerdings nicht so viel Geld. Es gab keinen Sechser. Weder beim Lotto, noch beim Lotto Plus oder beim Joker konnte jemand die richtigen Zahlen tippen. Trotzdem durften sich einige Österreicher freuen: Ein Salzburger und ein Wiener bekommen immerhin 38.500 Euro. Der Bonus der Ziehung geht an die Quittungsnummer „68777 93721“.

Lotto-Jackpot-Chancen am Sonntag

Bei der Ziehung am Sonntag, dem 5. Oktober 2025, geht es um einen Jackpot von 1,3 Millionen Euro. Welche Zahlen den großen Gewinn bringen, kannst du in der Infobox unten nachlesen.