Werner-Pirchner-Preis 2025: Junge Musiker aus aller Welt in Innsbruck

Dieser Nachwuchswettbewerb in Tirol fördert junge Talente und bietet ihnen ein internationales Schaufenster. Auch zwei Österreicher konnten Erfolge feiern: einen ersten und einen dritten Stockerlplatz.

Am Sonntag hieß es für die Musiker wieder, sich gegen internationale Konkurrenz durchzusetzen. Denn das große Finale des Werner-Pirchner-Preises 2025 fand im Haus der Musik in Innsbruck (Tirol) statt. Zum ersten Mal war der internationale Wettbewerb auch für die Kategorien Tuba und Fagott ausgeschrieben. Mit 85 Bewerbungen aus 20 Nationen wurde damit erneut ein Teilnehmerrekord aufgestellt. „Der Werner-Pirchner-Preis ist ein Markenzeichen für den Musikstandort Tirol. Unser Ziel ist die Förderung von Nachwuchstalenten – und mit dem Werner-Pirchner-Preis haben wir dafür ein internationales Schaufenster mitten in Tirol geschaffen“, betont Bildungslandesrätin Cornelia Hagele (ÖVP).

Was ist der Werner-Pirchner-Preis 2025? Der Werner-Pirchner-Preis, benannt nach dem 2001 verstorbenen Tiroler Komponisten und Musiker, richtet sich an Studierende und Berufsmusiker bis 30 Jahre. Ziel ist es, jungen InstrumentalistInnen eine Bühne zu bieten, auf der sie sich international messen können. Der Wettbewerb erstreckt sich über mehrere Monate: Von der ersten Runde im Juni, in der aus den eingereichten Videos 16 Semifinalisten ausgewählt wurden, bis zu den Finalrunden im Oktober.

Werner-Pirchner-Preis 2025: Gewinner in Tuba und Fagott gekürt

Mit Nandor Vincze(Tuba, Ungarn) und Matthäus Hauer (Fagott, Österreich) stehen die diesjährigen Gewinner fest. Die Auszeichnungen wurden feierlich vom Landesmusikdirektor Helmut Schmid, der mdw-Rektorin Ulrike Sych und der mdw-Vizerektorin Barbara Strack-Hanisc überreicht. Neben Sieger Vincze sicherten sich in der Kategorie Tuba der Russe Denis Kokorin den 2. Preis und der Finne Nuppu Salmioranta den 3. Preis. Unter den zahlreichen Fagottisten schafften es nach Hauer der Deutsche Emanuel Blumin-Sint und Johanna Maria Mayer aus Österreich aufs Podium.

©Land Tirol/Sophie Kary | Matthäus Hauer aus Österreich erhielt den ersten Preis in der Kategorie Fagott. ©Land Tirol/Sophie Kary | m Bild von li: Nuppu Salmioranta (3. Preis) und Dorian Keilhack, Dirigent des Werner-Pirchner-Preis Orchesters. ©Land Tirol/Sophie Kary | Nandor Vincze aus Ungarn erhielt den 1. Preis in der Kategorie Tuba.

Finale des Werner-Pirchner-Preises im Haus der Musik

Bereits im Halbfinale, ebenfalls in Tirol, genauer gesagt im Landeskonservatorium, konnten die jeweils besten 16 Tubisten und Fagottisten mit ihren künstlerischen Fähigkeiten überzeugen. Die drei Finalisten traten eben am Sonntag im Haus der Musik auf, gemeinsam mit dem Werner-Pirchner-Preis-Orchester unter der Leitung von Dorian Keilhack.

Fachjury aus Österreich und Deutschland bewertet Musiker

Bewertet wurde das Ganze von einer Fachjury, bestehend aus sechs Persönlichkeiten aus Österreich und Deutschland. Dabei waren unter anderem Helmut Schmid (Landesmusikdirektor und Juryvorsitz), Barbara Strack-Hanisch (mdw-Vizerektorin), Maximilian Bauer (Leitung Tiroler Landeskonservatorium) sowie die Fachjuroren für Tuba: Albert Wieder (Joseph-Haydn-Konservatorium Eisenstadt, Bühnenorchester Wiener Staatsoper) und Fabian Neckermann (Rundfunksinfonieorchester Berlin). Für die Kategorie Fagott waren die Spezialisten Robert Gillinger (mdw) und Philipp Tutzer (Anton-Bruckner-Universität Linz, Mozarteum Orchester) vertreten.

Werner-Pirchner-Preis 2025 – Die Gewinner Tuba: 1. Preis: Nandor Vincze (Ungarn)

2. Preis: Denis Kokorin (Russland)

3. Preis: Nuppu Salmioranta (Finnland) Fagott: 1. Preis: Matthäus Hauer (Österreich)

2. Preis: Emanuel Blumin-Sint (Deutschland)

3. Preis: Johanna Maria Mayr (Österreich)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.10.2025 um 21:05 Uhr aktualisiert