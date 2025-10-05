Verschwunden im Stausee Kops: Wo ist der 72-Jährige?

Seit Donnerstag fehlt jede Spur von dem Jäger. Die Polizei geht davon aus, dass er mit seinem Auto in den Stausee gestürzt ist. Bisherige Suchaktionen brachten jedoch keinen Erfolg. Am Dienstag soll die Suche fortgesetzt werden.

Am 2. Oktober ist ein 72-Jähriger mit dem Auto in den Stausee Kops gestürzt. Es läuft eine große Suchaktion.

Am 2. Oktober ist ein 72-Jähriger mit dem Auto in den Stausee Kops gestürzt. Es läuft eine große Suchaktion.

Ein schwerer Unfall in Partenen (Bezirk Bludenz, Vorarlberg) hält die Einsatzkräfte weiter auf Trab: Seit vergangenen Donnerstag fehlt von einem 72-jährigen Autofahrer jede Spur. Es wird vermutet, dass er in den Stausee Kops gestürzt ist. Mehr dazu hier: Jäger (72) mit Auto in Stausee versunken: Es fehlt bisher jede Spur

Große Suchaktion erneut abgebrochen

Auch am Sonntag wurde auf Hochtouren nach dem Vermissten gesucht. Doch selbst die Suche mit Spezial-Tauchrobotern mit Kamera, einem Schleppsonar und sechs Tiefseetauchern brachte keine Hinweise auf das Fahrzeug oder auf den Verbleib des Mannes. Die großangelegte Suchaktion musste erneut abgebrochen werden. Am Dienstag soll sie allerdings wieder aufgenommen werden – mit weiteren technischen Geräten, gezielten Sonarsuchen und Tauchern.