Sicherheit für Gmünd: Neues Hochwasserschutzsystem schützt 160 Einwohner

Mit dem neuen Hochwasserschutz in Gmünd ist eines der größten Projekte in Niederösterreich fertig. 160 Menschen, 50 Gebäude und wichtige Infrastruktur entlang der Lainsitz und des Braunaubachs sind jetzt geschützt.

Mit der Fertigstellung des Hochwasserschutzes in Gmünd wird jetzt eines der aktuell größten Projekte für die Hochwassersicherheit in Niederösterreich abgeschlossen. „Mit dem Hochwasserschutzprojekt in Gmünd schließen wir ein langjähriges Vorhaben erfolgreich ab. Rund 160 Menschen, 50 Gebäude und wichtige Infrastruktur entlang der Lainsitz und des Braunaubachs werden jetzt geschützt. Schäden in der Höhe von 25 Millionen Euro können mit dem wichtigen Projekt jetzt und in Zukunft verhindert werden“, erklärt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). Auch wenn der Hochwasserschutz noch nicht fertiggestellt war, hatte er sich laut Pernkopf beim Jahrhunderthochwasser im September 2024 bereits bewährt.

Hochwasserschutz in Gmünd: Maßnahmen entlang Lainsitz und Braunaubach

Entlang der Lainsitz und des Braunaubachs wurden zahlreiche Maßnahmen gegen Hochwasser umgesetzt. Da teilweise wenig Platz vorhanden ist, wurden vor allem Mauern gebaut und durch Dämme ergänzt. Außerdem wurden Anpassungen am Gelände durchgeführt. An Wegquerungen können im Hochwasserfall mobile Elemente eingesetzt werden. Insgesamt erstrecken sich die Schutzmaßnahmen über etwa zwei Kilometer.

12,2 Millionen Euro für Hochwasserschutz in Niederösterreich

Für das Projekt stellten das Land Niederösterreich und der Bund jeweils rund 4,65 Millionen Euro bereit. Die Stadt Gmünd steuerte auch etwa 2,9 Millionen Euro bei. Insgesamt beläuft sich die Investition damit auf 12,2 Millionen Euro. „Bereits 2002 hat uns gezeigt, wie wichtig Hochwasserschutz ist. Nach der damaligen Katastrophe haben die Planungen begonnen, bei der vorjährigen Katastrophe hat er sich schon bewährt! Wir alle sind extrem froh, dass die Sicherheit in Gmünd damit jetzt immens erhöht wurde!“, so Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP).

„Gmünd vor langfristigen Gefahren durch Hochwasser geschützt“

Auch Wasserminister Norbert Totschnig (ÖVP) unterstreicht die Bedeutung des Projekts: „Mit dem neuen Hochwasserschutz für Gmünd wird die Stadt langfristig vor den Gefahren eines 100-jährlichen Hochwassers geschützt. Besonders erfreulich ist, dass sich Teile des Schutzsystems bereits beim Hochwasser 2024 bewährt und größere Schäden verhindert haben.“ „Seit 2002 wurden etwa 800 Hochwasserschutzprojekte umgesetzt, dadurch wurden mehr als 300 Gemeinden sicherer gemacht“, ergänzt Pernkopf. Hochwasserschutz besteht heute aus einer Mischung aus Dämmen, mobilen Elementen und Wasserrückhalt. Ein Drittel der Mittel fließt künftig in Projekte, die den Flüssen wieder mehr Platz geben. Gerade wird im ganzen Land gebaut, rund 30 Projekte sind aktuell in Arbeit, zum Beispiel in Wöllersdorf-Steinabrückl (Bezirk Wiener Neustadt-Land), St. Andrä-Wördern (Bezirk Tulln) und Krems (Bezirk Krems-Land).