Montag in Österreich: So wird das Wetter zum Wochenstart

Die Österreicher müssen sich am Montag auf Sonne, Regen und dichte Wolken einstellen. Am freundlichsten bleibt es von Osttirol bis ins Südburgenland. Die Temperaturen steigen auf bis zu 15 Grad.

Zum Start in die neue Woche zeigt sich das Wetter von seiner grauen Seite. „Am Alpennordrand und am Alpenhauptkamm stauen sich die Wolken und es regnet oft anhaltend, vor allem von Tirol bis ins westlichen Niederösterreich zeitweise auch kräftig“, weiß die GeoSphere Austria. Weiter im Norden und Osten gibt es zwischendurch auch Regenpausen und kurze Auflockerungen.

Sonne und weitgehend trocken: von Osttirol bis ins Südburgenland

Deutlich freundlicher bleibt es dagegen von Osttirol bis ins Südburgenland: Hier zeigt sich die Sonne zeitweise und es bleibt weitgehend trocken. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1500 und 2000 Metern Seehöhe. Im Donauraum und im Gebirge frischt der Westwind spürbar auf, sonst bleibt es meist bei schwachem bis mäßigem Wind. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 9 bis 15 Grad – mit den höchsten Werten in Kärnten.