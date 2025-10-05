Crash nach Sekundenschlaf: Unfallopfer in Bregenz mit Kran geborgen

Ein Sekundenschlaf endete mit einem schweren Unfall: Die Feuerwehr musste das Auto freischneiden, um die beiden Insassen zu befreien. Anschließend wurden die Verletzten und das Fahrzeug mit einem Kran zurück auf die Straße gehoben

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag auf der Langenestraße in Bregenz (Vorarlberg). Ein 64-jähriger Schweizer war gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin im Auto von Langen in Richtung Bregenz unterwegs. „Auf Höhe des Straßenkilometers 1,63 erlitt der Lenker nach eigenen Angaben einen Sekundenschlaf“, berichtet die Landespolizeidirektion Vorarlberg. Dadurch geriet das Fahrzeug über den linken Fahrbahnrand hinaus und prallte mit voller Wucht gegen einen Baumstumpf neben der Straße. Das Auto kippte über die linke Seite ab und kam abseits der Straße auf dem Dach zum Liegen.

Einsatzkräfte sichern und befreien die Opfer

Die beiden Insassen konnten sich nicht selbst aus dem Wrack befreien. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten zuerst das Fahrzeug vor einem weiteren Abrutschen sichern. Dann kam es zu einem weiteren Problem: Der Baumstumpf war unter dem Fahrzeug verkeilt. Um die Tür zu öffnen, mussten die Einsatzkräfte den Zugang zuerst freischneiden. Erst dann konnten sowohl der Lenker als auch die Beifahrerin befreit werden. Da das Auto abseits der Straße lag, mussten beide mit einem Schlitten der Bergrettung und unter Hilfe eines Mobilkrans zurück auf die Straße gehoben werden.

Nach Unfall: Totalsperre der Langenestraße

Die 64-jährige Beifahrerin wurde bei der Kollision unbestimmten Grades verletzt, war aber ansprechbar und orientiert. Der Lenker hatte Glück und wurde vermutlich nur leicht verletzt. Beide wurden ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. Beim Lenker konnte keine Alkoholisierung festgestellt werden. Das Unfallauto musste ebenfalls vom Mobilkran gehoben und schließlich abgeschleppt werden. Während der Bergungsarbeiten war die Langenestraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.