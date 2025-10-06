Vier Österreicher nach Festnahme in Israel freigelassen

Nach mehreren Tagen in israelischer Haft sollen die vier österreichischen Aktivisten der „Global Sumud Flotilla“, darunter auch Ex-ÖSV-Skirennläufer Julian Schütter, am Montag nach Athen zurückkehren. Das geht aus einer Pressemitteilung des Global Movement to Gaza Österreich vom 5. Oktober 2025 hervor: Die vier österreichischen Aktivisten Ashraf Abdelrahman, Erol Büyük, Julian Schütter und Marie-Sophie Hehle wurden nach ihrer „illegalen Festnahme“ durch die israelische Armee mittlerweile freigelassen. Die Gruppe war in der Nacht vom 1. auf den 2. Oktober 2025 als Teil der humanitären Mission „Global Sumud Flotilla“ unterwegs, um Hilfsgüter für die Bevölkerung in Gaza zu bringen.

Rückkehr nach Athen geplant

Laut der Pressemitteilung sollen die vier Österreicher am 6. Oktober um 12.30 Uhr in Athen landen, wo zunächst medizinische Untersuchungen stattfinden. Anschließend sei die Weiterreise nach Wien oder Salzburg vorgesehen. Während der Festnahme und Inhaftierung habe die israelische Armee die Gruppe in internationalen Gewässern gestoppt – laut Global Movement to Gaza Österreich ein „klare Bruch des Völkerrechts“. Die Aktivisten wurden im Gefängnis Ktzi’ot festgehalten: Eine Haftanstalt, die laut der Organisation für Terrorverdächtige vorgesehen ist und für „menschenunwürdige Bedingungen“ bekannt sei.

Kritik am österreichischen Außenministerium

In der Mitteilung übt das Global Movement to Gaza Österreich Kritik an den österreichischen Behörden. Das Außenministerium habe sich bislang weder zur Festnahme noch zur Blockade der Mission geäußert. „Das lange Schweigen der Behörden ist für Angehörige und Unterstützer:innen unverständlich“, heißt es darin weiter. Auch 5 Minuten hat am 2. Oktober 2025 eine Anfrage an das Außenministerium gestellt und bis dato noch keine Antwort erhalten. Die Organisation betont zudem, dass sich die „Global Sumud Flotilla“ im Einklang mit dem UN-Seerechtsübereinkommen (UNCLOS), den Genfer Konventionen sowie dem San-Remo-Abkommen befunden habe. Ziel sei es gewesen, dringend benötigte Lebensmittel und medizinische Versorgungsgüter in den Gazastreifen zu bringen.