Horror-Clown von Haid: Österreichischer Sender rollt Fall neu auf

Ein als Horror-Clown verkleideter Einbrecher sorgt in Haid bei Ansfelden für Aufsehen. Der Unbekannte stahl teure Pokémon-Karten im Wert von rund 10.000 Euro, nun wird auch im Fernsehen nach ihm gefahndet.

Eine Clownsmaske, ein Spielzeugladen und ein hoher Schaden: Was nach einem skurrilen Film klingt, ist in Haid bittere Realität. Ein bislang unbekannter Täter, verkleidet als Horror-Clown, ist in ein Spielwarengeschäft eingebrochen und das gleich zweimal, 5 Minuten hat berichtet. Die Überwachungskameras zeigen den maskierten Mann deutlich. Sein Ziel: Pokémon-Sammelkarten, die unter Fans und Sammlern heiß begehrt und teils mehrere hundert Euro pro Stück wert sind.

Beute im Wert von 10.000 Euro

Der erste Einbruch ereignete sich bereits Ende März, der zweite in der Nacht auf Sonntag, den 28. September. Beide Male hatte es der Täter gezielt auf dieselben Regale abgesehen. Laut Polizei entstand dabei ein Schaden von rund 10.000 Euro. Die Ermittlungen laufen, doch bislang fehlt von dem Täter jede Spur. Auch die auffällige Verkleidung half bisher nicht, den Mann zu identifizieren.

Fernsehfahndung soll neue Hinweise bringen

Weil der Fall österreichweit für Aufsehen sorgt, greift laut einem Bericht der „Krone“ nun auch der Fernsehsender ServusTV den mysteriösen Einbruch auf. In einer kommenden Fahndungssendung „Fahndung Österreich“ am Mittwoch, dem 8. Oktober, wird der Fall im Detail beleuchtet, um neue Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten. Die Polizei hofft, dass sich durch die TV-Ausstrahlung Zeugen melden, die den maskierten Dieb in der Umgebung von Ansfelden gesehen haben. Bis dahin bleibt der Fall eines der kuriosesten Verbrechen des Jahres und sorgt weiter für Gesprächsstoff: Ein Horror-Clown, der Pokémon-Karten stiehlt und spurlos verschwindet.