Nach dem Knast: Jimi Blue Ochsenknecht zieht ins „Promi Big Brother“-Haus

Der 33-Jährige war im Sommer 2025 wegen unbezahlter Hotelrechnungen festgenommen und rund drei Wochen in Untersuchungshaft gesessen, bevor er gegen Kaution freikam. Das Verfahren wurde diversionell erledigt, Ochsenknecht musste 18.000 Euro zahlen. Während der Prozessphase hielt er sich laut Anwalt mehrfach bei seiner Schwester in der Steiermark auf. Wir haben berichtet: Jimi Blue Ochsenknecht darf Österreich wieder verlassen. Jetzt wagt der Schauspieler, der in Hamburg lebt, den öffentlichen Neuanfang: In der Auftaktshow von „Promi Big Brother“ zieht Jimi Blue heute Abend live in das SAT.1-Haus ein. „Ich weiß, wie es ist, wirklich eingesperrt zu sein – da ist ‚Promi Big Brother‘ für mich kein Problem. Ich möchte zeigen, wie ich wirklich bin“, sagt Ochsenknecht laut Sender.

Luxus oder Rohbau?

Seit Samstag wohnen bereits zwölf Promis im „Rohbau“ des neuen Big-Brother-Hauses. Was sie noch nicht wissen: Entertainerin Désirée Nick und Mode-Ikone Harald Glööckler leben nebenan in einer luxuriösen „Musterwohnung“. Dort warten Frühstück, bestellbares Essen und persönliche Gegenstände. Neben Ochsenknecht kämpfen u. a. Andrej Mangold, Sarah-Jane Wollny, Achim Petry, Marc Terenzi, Doreen Dietel, Christina Dimitriou und TikTok-Mama Karina2you um das bessere Leben im Haus. „Promi Big Brother“ läuft ab heute, 6. Oktober 2025, live in SAT.1.