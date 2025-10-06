Doppeljackpot: Am Mittwoch warten rund 2,2 Millionen Euro im Topf

Kein Sechser, dafür ein Doppeljackpot: Bei der Sonntagsziehung blieb der große Gewinn erneut aus und jetzt warten rund 2,2 Millionen Euro im Lotto-Topf.

Bei der Sonntagsziehung blieb der Sechser erneut aus und damit hat sich aus dem Bonus-Jackpot vom Freitag ein Doppeljackpot entwickelt. Der Gewinntopf wächst bis zur nächsten Ziehung am Mittwoch auf rund 2,2 Millionen Euro an. Ein Spieler knackte jedoch den Fünfer mit Zusatzzahl und darf sich über rund 85.000 Euro freuen. Der Gewinn wurde über win2day erzielt.

LottoPlus und Joker

Auch bei LottoPlus blieb der Sechser aus. Die Gewinnsumme wurde somit auf die Fünfer verteilt. 44 Spielteilnehmer erhalten dadurch jeweils rund 5.200 Euro. Beim nächsten LottoPlus-Sechser geht es um rund 200.000 Euro. Beim Joker gab es gleich zwei Volltreffer: Eine Person aus Tirol und ein win2day-User sagten „Ja“ zur richtigen Zahlenkombination und kassieren jeweils über 172.000 Euro. Ein weiterer User hatte ebenfalls die richtige Zahl, verzichtete aber auf das entscheidende „Ja“ – und damit auf einen sechsstelligen Gewinn.