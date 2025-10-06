Tragödie in Südtirol: 19-Jähriger stirbt bei Sturz

Ein 19-jähriger Südtiroler wollte auf eine bronzene Brunnenfigur klettern und stürzte am Rathausplatz mit der Firgur auf den Boden. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Ein tödlicher Unfall erschütterte in der Nacht auf Sonntag die Kleinstadt Glurns im Vinschgau (Südtirol). Laut mehrere Südtiroler Medien stürzte ein 19-jähriger Mann aus Taufers im Münstertal am Rathausplatz von einem Brunnen auf den Boden und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Die Carabinieri, die Feuerwehr Glurns, das Weiße Kreuz sowie ein Notarztteam waren vor Ort, doch jede Hilfe kam zu spät. Die Staatsanwaltschaft Bozen hat Ermittlungen eingeleitet. Medien berichten, dass mögliche Sicherheitsmängel rund um den Brunnen und eine nahegelegene Bronzestatue überprüft werden sollen.