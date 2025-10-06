Österreichs Scheidungshochburg: In dieser Stadt endet fast jede zweite Ehe

In Österreich hält nicht jede Ehe, was sie verspricht: Laut einer aktuellen Analyse werden im Schnitt 32,7 Prozent aller Ehen wieder geschieden.

Nicht alle Ehen in Österreich halten für immer: Laut einer aktuellen Auswertung des Informationsportals einer Glückspiel-Plattform sind im vergangenen Jahr 45.810 Paare den Bund fürs Leben eingegangen. 14.963 davon haben sich jedoch wieder getrennt. Das entspricht einer Scheidungsquote von 32,7 Prozent pro 100 Eheschließungen.

Neunkirchen ist Österreichs Scheidungshauptstadt

Am häufigsten gehen Beziehungen in Neunkirchen (NÖ) in die Brüche: Mit 62,7 Prozent Scheidungen pro 100 Eheschließungen führt die Stadt das Ranking klar an. Auf Platz zwei liegt St. Veit an der Glan (KÄ) mit 55,3 Prozent, dicht gefolgt von Ansfelden (OÖ) (53,6 Prozent) und Krems an der Donau (NÖ) (53,4 Prozent). Damit werden in diesen Städten fast doppelt so viele Ehen geschieden wie im österreichischen Durchschnitt. Auch in Hallein (Salzburg) ist die Trennungsquote hoch – rund 51 Prozent Scheidungen auf 100 Eheschließungen. Prominent wurde die Stadt 2011, als dort die Ehe von Lothar Matthäus und Liliana endete. Die Bundeshauptstadt Wien liegt mit 37,5 Prozent Scheidungen pro 100 Eheschließungen im soliden Mittelfeld des Städtevergleichs. Damit reiht sich die Metropole zwischen Städten wie Graz (38,2 Prozent) und Linz (35,9 Prozent) ein.

Hier hält die Liebe am längsten

Am anderen Ende des Rankings steht Enns (OÖ) – dort werden im Schnitt nur 18,2 Prozent Ehen pro 100 Eheschließungen wieder geschieden. Auch in Zwettl (NÖ) und Imst (Tirol) zeigt sich das Eheglück stabil: Beide Städte verzeichnen rund 20 Prozent Scheidungen auf 100 Eheschließungen. In mehreren Städten hat sich die Scheidungsrate im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Besonders stark betroffen ist Korneuburg mit einem Plus von 128,3 Prozent, gefolgt von Ansfelden (ÖO) (plus 110,4 Prozent) und Neunkirchen (NÖ) (plus 107,2 Prozent).

In diesen Städten wird seltener getrennt

Ein positiver Trend zeigt sich hingegen in Lauterach (Vorarlberg) (minus 32,8 Prozent), Perchtoldsdorf (minus 36 Prozent), Zwettl (NÖ) (minus 40 Prozent), Weiz (STMK) (minus 40,7 Prozent) und Imst (Tirol) (minus 41,1 Prozent). Dort haben sich deutlich weniger Paare getrennt als noch 2023.