Hitze, Starkregen & Blackouts: Experten tauschen sich aus

In Dornbirn beraten derzeit über 100 Fachleute, wie Österreich besser auf Naturgefahren wie Hitze, Starkregen oder Blackouts vorbereitet werden kann.

Von 6. bis 8. Oktober 2025 treffen sich in Dornbirn (Vorarlberg) mehr als 100 Experten zur Naturgefahrentagung 2025, heißt es in einer Aussendung der GeoSphere Austria. Im Mittelpunkt stehen die Themen Hitze, Starkregen und Katastrophenschutz. Veranstaltet wird die Tagung von GeoSphere Austria gemeinsam mit dem Klima- und Energiefonds, dem Disaster Competence Network Austria (DCNA) und der Feuerwehr Dornbirn. Ziel: Österreich fit machen für die Folgen des Klimawandels. „Die meteorologischen Analysen und Daten der Einsatzorganisationen zeigen eine Zunahme von schadenbringenden Naturereignissen“, erklärt Andreas Schaffhauser, wissenschaftlicher Generaldirektor der GeoSphere Austria. Eine enge Zusammenarbeit von Forschung, Einsatzkräften und Gemeinden sei daher entscheidend.

Mehr Hitze, mehr Schäden

Auch Dornbirns Bürgermeister Markus Fäßler warnt: „Die zunehmende Hitzebelastung ist eine der großen Herausforderungen für Städte wie Dornbirn.“ Er fordert, dass Forschung, Praxis und Kommunen enger zusammenarbeiten, um vorbereitet zu sein. Die steigende Zahl an Extremwetterereignissen belastet Feuerwehren, Katastrophenschutz und Gemeinden im ganzen Land. Immer häufiger führen Hitze, Trockenheit oder Starkregen zu Schäden an Infrastruktur, Landwirtschaft und Umwelt.

Feuerwehren trainieren für Extremwetter

„Hitze und Trockenheit bedeuten ein höheres Risiko für Vegetationsbrände“, erklärt Peter Kaufmann, Kommandant der Feuerwehr Dornbirn. Seine Mannschaft übt das heuer gezielt bei der großen Schlussübung am 18. Oktober. Viele Feuerwehren in Österreich bereiten sich bereits gezielt auf Waldbrände, Überhitzung und plötzliche Unwetter vor. Der Fokus liegt auf Ausbildung und Prävention, um im Ernstfall rasch reagieren zu können.

Strategien gegen Hitze und Blackout

In mehreren Workshops wird in Dornbirn über die Zusammenarbeit bei grenzüberschreitenden Naturgefahren und über die Vorbereitung auf ein mögliches Blackout diskutiert. Gerade die Stromversorgung gilt als kritische Infrastruktur, die bei Extremwetter schnell an ihre Grenzen stoßen kann. Ein weiterer Schwerpunkt ist das KLAR!-Programm (Klimawandel-Anpassungsregionen) des Klima- und Energiefonds. Gemeinden und Regionen stellen dabei erfolgreiche Projekte zur Klimaanpassung vor.

Klimaanpassung: Gemeinden im Fokus

„Die Auswirkungen des Klimawandels unterscheiden sich je nach Region“, sagt Bernd Vogl, Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds. „Im Osten kämpfen wir mit Trockenheit, in den Alpen mit Schneemangel und dem Verlust des Schutzwaldes. Gemeinden müssen darauf reagieren – etwa in der Flächenwidmung oder beim Katastrophenschutz.“ Die Erkenntnisse aus der Naturgefahrentagung sollen helfen, langfristige Schutzmaßnahmen zu planen und Fehlentwicklungen zu vermeiden. Nur durch frühzeitige Anpassung können Risiken verringert und Chancen genutzt werden.