Inflation: Einzelhandel verliert an Kaufkraft

Trotz steigender Umsätze verliert der Einzelhandel real an Boden: Die hohe Inflation hat das nominelle Plus im August 2025 zunichtegemacht. Besonders betroffen ist der Lebensmitteleinzelhandel.

Der österreichische Einzelhandel verzeichnete im August 2025 laut Statistik Austria ein reales Umsatzminus. Zwar stiegen die Umsätze nominell um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, inflationsbereinigt ergibt sich jedoch ein Rückgang von 2,2 Prozent. Damit endete eine viermonatige Phase mit realen Zuwächsen. Besonders betroffen war der Lebensmitteleinzelhandel. Trotz eines nominellen Plus von 2,0 Prozent gingen die Umsätze real um 2,5 Prozent zurück. Der Nicht-Nahrungsmittelhandel legte nominell leicht zu (+0,4 Prozent), verzeichnete real jedoch ebenfalls ein Minus von 2,0 Prozent.

Handel im Juli noch im Plus

Im Juli 2025 fiel die Bilanz noch deutlich positiver aus. Laut endgültigen Daten stiegen die Umsätze des gesamten Handels um 4,0 Prozent, inflationsbereinigt ergab sich ein Plus von 2,4 Prozent. Den größten Zuwachs verzeichnete der Kfz-Handel mit +16,6 Prozent nominell beziehungsweise +13,4 Prozent real. Auch der Einzelhandel konnte zulegen (+3,4 Prozent nominell, +1,0 Prozent real), wobei der Lebensmitteleinzelhandel mit +5,3 Prozent nominell und +0,8 Prozent real am stärksten wuchs.

Dienstleistungen mit leichtem Anstieg

Im Dienstleistungssektor zeigte sich im Juli ebenfalls ein leicht positives Bild. Österreichs Dienstleistungsunternehmen steigerten ihre Umsätze nominell um 1,5 Prozent. Deutliche Zuwächse verzeichneten die Bereiche Verkehr und Lagerei (+3,7 Prozent) sowie freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen (+3,6 Prozent). Rückgänge gab es bei sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (–1,2 Prozent) sowie im Bereich Information und Kommunikation (–0,8 Prozent).