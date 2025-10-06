Skip to content
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Festnahme.
Florian Teichtmeister soll nach einem Oktoberfest-Besuch festgenommen worden sein.
Österreich
06/10/2025
Ex-Schauspieler

Am Oktoberfest: Florian Teichtmeister verhaftet

Nach einem Ausflug zum Münchner Oktoberfest soll Schauspieler Florian Teichtmeister betrunken kontrolliert und mit Kokain erwischt worden sein.

von Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(84 Wörter)

Mehrere Medien berichten, dass der österreichische Ex-Schauspieler Florian Teichtmeister nach einem Ausflug zum Münchner Oktoberfest offenbar betrunken von der Polizei kontrolliert wurde – bei dieser Kontrolle sei zudem Kokain gefunden worden. Damit habe er gegen seine richterlichen Auflagen verstoßen. Zudem soll er mittlerweile in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert worden sein.

Im Jahr 2023

Bekannt ist bereits, dass Teichtmeister 2023 rechtskräftig wegen Besitzes und Herstellung pornografischer Darstellungen Minderjähriger verurteilt wurde. Er erhielt damals eine bedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren.

