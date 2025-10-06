„9 Plätze – 9 Schätze“: Das sind die Finalisten

Österreich hat seine neun schönsten Orte gekürt, zumindest vorläufig. Nach spannenden Publikumsvotings in den Bundesländern stehen nun die Finalisten der ORF-Erfolgssendung „9 Plätze – 9 Schätze“ fest.

Die Vorrunden in allen neun Bundesländern sind abgeschlossen. Aus jeweils drei Nominierten konnten die Zuseherinnen und Zuseher ihren Favoriten wählen. Nun stehen die Landessieger 2025 fest – und sie treten in der großen Finalshow am 25. Oktober um 20.15 Uhr auf ORF2 gegeneinander an. Moderiert wird das beliebte Format wie gewohnt von Barbara Karlich und Armin Assinger. Das Publikum darf dann live entscheiden, welcher Ort zum „schönsten Platz Österreichs“ gekürt wird.

©ORF Diese neun Plätze haben es ins Finale geschafft

Diese Orte stehen im Bundesfinale

Jois am Neusiedler See (Burgenland)

(Burgenland) Eorykogel (Steiermark)

(Steiermark) Scheidseen (Vorarlberg)

(Vorarlberg) Stadtpark (Wien)

(Wien) Danielsberg (Kärnten)

(Kärnten) Kellerjochkapelle (Tirol)

(Tirol) Mariazellerbahn (Niederösterreich)

(Niederösterreich) Silberzeile in Schärding (Oberösterreich)

(Oberösterreich) Lammerklamm (Salzburg)

Damit sind alle Bundesländer vertreten, vom Neusiedler See über die schroffe Lammerklamm bis zu den Scheidseen.

Publikum bestimmt den Sieger

Wer am Ende gewinnt, liegt wie jedes Jahr in den Händen der Zuseherinnen und Zuseher. Abgestimmt wird während der Live-Show per Telefon und SMS.

Die Show gilt mittlerweile als Fixpunkt im ORF-Herbstprogramm – mit regelmäßig über einer Million Zusehern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.10.2025 um 15:58 Uhr aktualisiert