Mopedautos in zwei Unfälle verwickelt – Notarzthubschrauber im Einsatz

Binnen weniger Stunden haben sich am Montag in Wiener Neustadt und im Bezirk Mistelbach zwei schwere Verkehrsunfälle mit Mopedautos ereignet. Drei Menschen wurden dabei schwer verletzt

Der erste Unfall passierte gegen 11.00 Uhr in Wiener Neustadt.

Eine 79-jährige Frau wollte am Baumkirchnerring einen Zebrastreifen überqueren, als sie von einem Mopedauto, gelenkt von einem 72-jährigen Mann aus dem Bezirk Baden, erfasst wurde. Die Pensionistin erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte in das Krankenhaus Wiener Neustadt gebracht. Der Lenker blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt die genaue Unfallursache.

Frontalcrash in Paasdorf bei Mistelbach

Bereits am Vormittag kam es in Paasdorf (Bezirk Mistelbach) zu einem weiteren schweren Unfall. Ein 67-jähriger Mopedauto-Lenker wollte laut Polizei an einem teils auf der Straße abgestellten Lastwagen vorbeifahren. Dabei kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lkw, der von einem 23-Jährigen aus Wien-Favoriten gelenkt wurde. Der Mopedauto-Fahrer wurde bei dem Aufprall schwer verletzt. Der Notarzthubschrauber Christophorus 9 brachte ihn in die Klinik Donaustadt in Wien.

Seine 60-jährige Beifahrerin wurde mit schweren Verletzungen ins Landesklinikum Mistelbach gebracht. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt.

Polizei mahnt zu besonderer Vorsicht

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass Leichtkraftfahrzeuge wie Mopedautos bei Kollisionen nur eingeschränkten Aufprallschutz bieten. Gerade bei Frontalzusammenstößen oder Kollisionen mit größeren Fahrzeugen sind die Insassen besonders gefährdet.In beiden Fällen laufen die Ermittlungen zur genauen Unfallursache. Die betroffenen Fahrzeuge wurden sichergestellt und werden nun technisch untersucht.