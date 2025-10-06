Tragischer Fund: Lkw-Lenker tot in Fahrerkabine aufgefunden

Ein schockierender Fund ereignete sich am Montagnachmittag in Edt bei Lambach (Bezirk Wels-Land): Ein Lkw-Lenker wurde leblos in seiner Fahrerkabine gefunden. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Mehrere Einsatzteams wurden am Montag auf einen Parkplatz im Gemeindegebiet von Edt bei Lambach gerufen. Passanten hatten in einem abgestellten Lkw einen reglosen Mann bemerkt und sofort die Rettung alarmiert, berichtet heute.at zuerst. Beim Eintreffen der Helfer verschafften sich die Einsatzkräfte über ein Seitenfenster Zugang zur Fahrerkabine, doch jede Hilfe kam zu spät.

Rettungseinsatz wurde zur Bergung

Was zunächst als Rettungseinsatz begann, endete tragisch: Der Mann war bereits tot.

Die Einsatzkräfte bargen den Körper des Lenkers aus dem Fahrzeug und übergaben ihn der Bestattung.Zur Todesursache ist bislang nichts bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Fremdverschulden könne derzeit weder bestätigt noch ausgeschlossen werden, hieß es am Abend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.10.2025 um 20:24 Uhr aktualisiert