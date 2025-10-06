Wetter: Regen zieht ab – Sonne kämpft sich langsam durch

An der Alpennordseite bleibt es vorerst noch trüb und regnerisch, vor allem am Vormittag kann es kräftig schütten. Doch im Laufe des Nachmittags setzt sich von Westen her immer öfter die Sonne durch.

„An der Alpennordseite halten sich weiterhin dichte Wolken und es regnet noch anhaltend, besonders am Vormittag teils auch kräftig. Am Nachmittag lässt der Regen großteils nach, vom Salzkammergut bis ins Mostviertel bleibt es aber noch regnerisch. Die Schneefallgrenze steigt weiter an, in Westösterreich bereits bis 2000m und darüber. Überall sonst lockern Restwolken immer öfter auf und die sonnigen Phasen werden häufiger und länger, besonders in Vorarlberg und im Süden. Im Osten zeigt sich die Sonne weiterhin nur zwischendurch, es kommt aber nur noch zu einzelnen Schauern. Hier bläst aber noch mäßiger bis lebhafter West- bis Nordwestwind. Tageshöchsttemperaturen 10 bis 18 Grad“, so die Prognose der GeoSphere Austria.