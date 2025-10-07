Winter in Österreich: Prognosen springen „sehr stark hin und her“

Wir haben immer noch Anfang Oktober, dennoch gibt es bereits erste Prognosen, wie der Winter werden könnte. Dieses Thema greift auch "GeoSphere Austria"-Meteorologe Gerhard Hohenwarter nun auf.

Meteorologe Gerhard Hohenwarter spricht über erste Saisonprognosen für den Winter - und warum man noch gar nicht so recht sagen kann, wie dieser eigentlich wird.

Auf Instagram schreibt er, dass er sich mit dem Thema „Saisonprognosen“ bereits seit über 15 Jahren mit dem Thema beschäftigt. Auch im Vorjahr hat er zum Winter eine solche abgegeben. Vor wenigen Tagen ist die aktuellste Langzeitprognose veröffentlicht worden, derzeit würde es nach einem Südwest-dominierten Frühwinter aussehen, der Jänner würde laut den aktuellen Modellen „relativ kühl und auch trocken“ verlaufen, sagt Hohenwarter in einem Video.

Saisonprognosen bisher „sehr stark hin- und hergesprungen“

Aber: Er erklärt auch, dass es sich dabei lediglich um „vorsichtige Tendenzen“ handle. Das alles habe nämlich auch schon ganz anders ausgesehen, die Saisonprognosen seien in den vergangenen Wochen und Monaten „sehr stark hin- und hergesprungen“. Daher ist sich Hohenwarter auch sicher: „Wie es im Detail wird, kann man wirklich noch nicht sagen“, so der Meteorologe. Es bleibt also weiter (fast) alles offen.

Wie wird der Oktober?

Was man aber schon sagen könne: „Der Oktober dürfte voraussichtlich relativ kühl verlaufen.“ Mit relativ kühl meint Hohenwarter einen Oktober „ohne überdurchschnittliche Temperaturen“. Die vergangenen paar Tage haben darauf bereits einen kleinen Vorgeschmack gegeben – mit Schneefall teils bis in die höchsten Alpentäler und einiges an Neuschnee auf den Bergen. In den kommenden Tagen können wir uns allerdings mancherorts auf bis zu 20 Grad freuen, weiß die „GeoSphere Austria“ in ihren Prognosen.