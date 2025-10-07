„Bewegender Moment“: Gavin stirbt fast bei Skiunfall, ist jetzt zurück

Ein schwerer Skiunfall hätte Gavin aus Schottland im Salzburg Pinzgau im Februar 2025 fast das Leben gekostet. Nun ist er nach Österreich zurückgekehrt, um sich bei seinen Lebensrettern zu bedanken.

Ein schwerer Skiunfall und schlechte Wetterbedingungen hatten im Februar dieses Jahres einen fordernden Einsatz für die Flugrettung in Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau, Salzburg) zur Folge. Gavin aus Schottland konnte zwar „gemeinsam mit der Pistenrettung“ aus dem Tiefschnee geborgen und versorgt werden, im Hubschrauber erlitt er dann aber einen Atemstillstand, erinnert sich das Rote Kreuz Salzburg nun in einem Facebook-Posting an die dramatischen Szenen. Und: „Die Prognose war damals nicht gut.“

Gavin kommt zurück nach Österreich

Dennoch konnte man den Schotten stabilisieren und retten. Ende September hat er sich daraufhin noch einmal von der Insel aus nach Österreich aufgemacht – um sich bei seinen Lebensrettern – angefangen von der Flugrettung, über die Pistenrettung bis hin zu den Ärzten und Pflegern in den Krankenhäusern – zu bedanken, wie das Rote Kreuz auch gegenüber 5 Minuten erklärt. Flugretter Tim sprach im Nachhinein von einem „bewegenden Moment, der uns alle sehr gefreut hat“.