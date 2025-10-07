Über 100.000 Euro: Fehlendes „Ja“ kostet Österreicher ein Vermögen

Während sich ein Tiroler und ein "win2-day"-User über den Joker-Gewinn und jeweils mehr als 172.000 Euro freuen können, hätte auch ein dritter Österreicher abräumen können - er hat aber nicht "Ja" gesagt.

Am Sonntag, 5. Oktober 2025, wurden bei der Lotto-Ziehung wie immer auch die Joker-Zahlen gezogen. Hierbei ging es – wie auch beim Lotto – um einen Jackpot. Während der Lotto-Jackpot aber nicht geknackt wurde, durften gleich zwei Österreicher über die sechs richtigen Joker-Zahlen jubeln, die ihnen in Kombination mit dem „Ja“ den Geldtopf von insgesamt mehr als 340.000 Euro öffnete.

Gewinner bekommen statt 115.000 jeweils 172.000 Euro

Eigentlich hätte es drei Gewinner geben können, ein dritter Mitspieler – über die Plattform „win2day“ – hat zum Joker aber nicht „Ja“ gesagt. Ein Vorfall, der gar nicht so selten ist, wollen doch rund 30 Prozent der Mitspieler den Joker nicht extra bezahlen und sagen daher „Nein“, wie die „Österreichischen Lotterien“ Anfang des Jahres gegenüber 5 Minuten erklärten. Die beiden tatsächlichen Gewinner wird das aber kaum stören, können sie sich so den Geldtopf zu zweit aufteilen. Ein dritter Gewinner hätte zur Folge gehabt, dass statt 172.000 „nur noch“ rund 115.000 Euro pro Person ausgezahlt worden wären. Des einen Leid ist in dem Fall also definitiv der andern Freud.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 5. Oktober 2025, gezogen: Lotto : 3, 19, 21, 27, 30, 42; Zusatzzahl: 18

: 3, 19, 21, 27, 30, 42; Zusatzzahl: 18 LottoPlus : 5, 14, 15, 16, 27, 36

: 5, 14, 15, 16, 27, 36 Joker: 6, 9, 9, 6, 6, 5

Lotto-Doppeljackpot wartet jetzt

Die nächste Chance, bei Lotto, LottoPlus oder eben beim Joker – sofern man das „Ja“ ankreuzt – Geld zu gewinnen, hat man schon wieder am Mittwoch, 8. Oktober 2025. Da geht es dann um einen Doppeljackpot und nicht weniger als 2,2 Millionen Euro. Alle Infos dazu bekommt ihr unter anderem hier: Doppeljackpot: Am Mittwoch warten rund 2,2 Millionen Euro im Topf.