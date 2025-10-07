„Warnung“: Betrüger wollen, dass du dein Konto bestätigst

Aktuell kursiert eine "neue" Betrugsmail, wie die BAWAG berichtet. Demnach wollen Betrüger, dass Kontobesitzer ihre Konten verifizieren - sind damit aber natürlich nur auf das Geld der Betroffenen aus.

Betrugsversuche sind mittlerweile in Österreich schon allgegenwärtig. Vor allem Banken und ihre Kunden sind davon immer wieder betroffen. Erst kürzlich haben wir dabei von vermeintlichen Bankangestellten berichtet, die Kunden mit täuschend echten Nummern anrufen. Alles dazu hier: Täuschend echt: Wenn der Bankberater anruft, er es aber gar nicht ist.

Gefälschte Mails sollen Kontodaten von BAWAG-Kunden bringen

Die BAWAG warnt nun Kontobesitzer vor der Benutzung der Services wieder vor einer Betrugsmasche. In dieser versuchen Täter mittels gefälschter E-Mails an die Kontodaten der Österreicher zu kommen. In diesen heißt es, dass eine Kontoverifizierung erforderlich sei, natürlich inklusive Link und allem drum und dran. In einer Mitteilung schreibt die BAWAG daher, dass man nur Mails von „@bawag.at“ und „@news.bawag.at“ vertrauen sollte. Zudem gibt man Tipps, wie man sich vor Betrugs schützen kann.

BAWAG-Tipps, wie man sich vor einem solchen Betrug schützen kann: nicht auf Links klicken

keine Kontodaten preisgeben

verdächtige Mails an „stop-phishing@bawag.at“ weiterleiten und löschen

wachsam bleiben und die eigenen Daten schätzen