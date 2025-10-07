Skip to content
Region auswählen:
/ ©Andrea Piacquadio / Pexels
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist eine Frau, die an einem Tisch sitzt und verzweifelt ihren Kopf auf die Tastatur des Laptops gelegt hat.
Die BAWAG erklärt nun, wie man nicht zum Opfer von Betrugs-Mails wird.
Österreich
07/10/2025
BAWAG erklärt

„Warnung“: Betrüger wollen, dass du dein Konto bestätigst

Aktuell kursiert eine "neue" Betrugsmail, wie die BAWAG berichtet. Demnach wollen Betrüger, dass Kontobesitzer ihre Konten verifizieren - sind damit aber natürlich nur auf das Geld der Betroffenen aus.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(152 Wörter)

Betrugsversuche sind mittlerweile in Österreich schon allgegenwärtig. Vor allem Banken und ihre Kunden sind davon immer wieder betroffen. Erst kürzlich haben wir dabei von vermeintlichen Bankangestellten berichtet, die Kunden mit täuschend echten Nummern anrufen. Alles dazu hier: Täuschend echt: Wenn der Bankberater anruft, er es aber gar nicht ist.

Gefälschte Mails sollen Kontodaten von BAWAG-Kunden bringen

Die BAWAG warnt nun Kontobesitzer vor der Benutzung der Services wieder vor einer Betrugsmasche. In dieser versuchen Täter mittels gefälschter E-Mails an die Kontodaten der Österreicher zu kommen. In diesen heißt es, dass eine Kontoverifizierung erforderlich sei, natürlich inklusive Link und allem drum und dran. In einer Mitteilung schreibt die BAWAG daher, dass man nur Mails von „@bawag.at“ und „@news.bawag.at“ vertrauen sollte. Zudem gibt man Tipps, wie man sich vor Betrugs schützen kann.

BAWAG-Tipps, wie man sich vor einem solchen Betrug schützen kann:

  • nicht auf Links klicken
  • keine Kontodaten preisgeben
  • verdächtige Mails an „stop-phishing@bawag.at“ weiterleiten und löschen
  • wachsam bleiben und die eigenen Daten schätzen
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Warnung vor Phishing.
©Leser
Diese Phishing-Warnung ploppt bei BAWAG-Kunden derzeit auf.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Artikel zum Thema:

Mehr Interessantes

Folge uns auf: