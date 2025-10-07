Skip to content
Region auswählen:
/ ©LPD NÖ
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Mann, nach dem gesucht wird.
Nach diesem Mann wird jetzt im Zusammenhang mit einer versuchten Vergewaltigung gesucht.
Niederösterreich
07/10/2025
Polizei berichtet

Junge Frau fast vergewaltigt: Nach diesem Mann wird jetzt gesucht

Ende September soll ein Mann im Bezirk St. Pölten versucht haben, eine junge Frau zu vergewaltigen. Diese konnte sich aber wehren und flüchten. Nun wird nach ihm mit Hilfe eines Phantomfotos gesucht.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(122 Wörter)

Ein bislang noch gänzlich unbekannter Täter steht im Verdacht, am 27. September 2025 gegen 23 Uhr, in Klangen (Bezirk St. Pölten, Niederösterreich) eine junge Frau versucht haben, zu vergewaltigen, wie die Polizei berichtet. Dazu soll er ihr Gewalt anagedroht haben. Das ganze hat sich auf einem unbeleuchteten Feldweg abgespielt, das Opfer konnte sich aber heftig wehren und schließlich auch weglaufen. Sie wurde bei dem Vorfall verletzt.

Phantombild des Unbekannten veröffentlicht

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten wird nun auch ein Phantombild des bisher noch unbekannten Mannes veröffentlicht. Die Polizei hofft so, zu weiteren Informationen zu kommen und bittet um Hinweise an die Polizeiinspektion Ober-Grafendorf unter der Nummer 059 133 3160.

Personenbeschreibung des Tatverdächtigen:

  • männlich
  • beleibte Statur
  • 1,72 bis 1,78 Meter groß
  • dunkle, kurze Haare
  • gebräunter Teint
  • große Nase
  • anliegende Ohren
  • sprach in ausländischer Sprache
  • bekleidet mit einer schwarzen Bomberjacke in Lederoptik und einer dunklen Jeans
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: