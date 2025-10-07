Junge Frau fast vergewaltigt: Nach diesem Mann wird jetzt gesucht

Ende September soll ein Mann im Bezirk St. Pölten versucht haben, eine junge Frau zu vergewaltigen. Diese konnte sich aber wehren und flüchten. Nun wird nach ihm mit Hilfe eines Phantomfotos gesucht.

Ein bislang noch gänzlich unbekannter Täter steht im Verdacht, am 27. September 2025 gegen 23 Uhr, in Klangen (Bezirk St. Pölten, Niederösterreich) eine junge Frau versucht haben, zu vergewaltigen, wie die Polizei berichtet. Dazu soll er ihr Gewalt anagedroht haben. Das ganze hat sich auf einem unbeleuchteten Feldweg abgespielt, das Opfer konnte sich aber heftig wehren und schließlich auch weglaufen. Sie wurde bei dem Vorfall verletzt.

Phantombild des Unbekannten veröffentlicht

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten wird nun auch ein Phantombild des bisher noch unbekannten Mannes veröffentlicht. Die Polizei hofft so, zu weiteren Informationen zu kommen und bittet um Hinweise an die Polizeiinspektion Ober-Grafendorf unter der Nummer 059 133 3160.