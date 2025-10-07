Jahrelang: Frau erschleicht sich zehntausende Euro Mindestsicherung

Mehr als 1.000 Euro im Monat bekam eine Tschechin in Innsbruck im Zuge der vermeintlichen illegalen Wohnungsprostitution. Dennoch hat sie sich jahrelang Mindestsicherung erschlichen.

Die Ermittlungsgruppe SOLBE (Sozialleistungsbetrug) der Innsbrucker Fremdenpolizei hat einen schweren, gewerbsmäßigen Betrug zum Nachteil der Bezirkshauptmannschaft geklärt. Dabei soll eine Tschechin jahrelang – zwischen Oktober 2022 und Juni 2025 – eine bedarfsorientierte Mindestsicherung bezogen haben.

Zusatzeinkommen den Behörden verschwiegen

Ihr konnte nun nachgewiesen werden, dass sie in ihrer Wohnung in dieser Zeit der „illegalen Wohnungsprostitution“ nachgegangen ist und dadurch monatlich mehr als 1.000 Euro „verdient“ hat. Dieses Zusatzeinkommen habe sie der Behörde bewusst verschwiegen, um die Sozialleistungen weiter beziehen zu können. Dadurch hat sie sich einen Betrag in mittlerer fünfstelliger Höhe erschlichen, berichtet die Polizei.