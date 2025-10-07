Paketversand in die USA startet langsam wieder: Was das bedeutet

Langsam aber sicher können Pakete wieder in die USA geschickt werden - sofern sie weniger als 100 US-Dollar wert sind. Für alles darüber und auch für Geschäftskunden arbeitet man derzeit an einer Lösung.

Nachdem es jetzt länger nicht gegangen ist, werden Privatpersonen ab Mittwoch, 8. Oktober 2025, wieder Geschenksendungen mit einem Wert von weniger als 100 US-Dollar in die USA versenden können – zumindest so lange es keine neuerlichen Änderungen der Vorgaben zur Deklaration dieser Sendungen vonseiten der zuständigen US-Behörden geben wird, erklärt die „Österreichische Post“ in einer Aussendung.

An Lösung für Geschäftskunden wird gearbeitet

Zudem wird derzeit noch an einer Lösung für Geschäftskunden gearbeitet. Ziel ist es derzeit, Mitte November auch den kommerziellen Versand von Paketen in die USA wieder aufnehmen und anbieten zu können. „Dafür entwickelt die Post einen sogenannten Postal Delivered Duty Paid-Service (PDDP), bei dem die Versenderinnen bereits beim Versand alle Einfuhrabgaben für die Empfänger*innen entrichten“, heißt es in der Aussendung weiter.

„Post Express International“ bleibt auch in die USA weiter normal möglich

Weiterhin und ohne Unterbrechung können jedenfalls Warensendungen mit dem Versandtarif „Post Express International“ verschickt werden. Diese Pakete würden einer anderen Abfertigungsart unterliegen, mit der es keine Probleme beim Versand in die USA geben würde, so die „Österreichische Post“ abschließend.