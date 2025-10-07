„Bleibt unvergesslich“: Österreichische Schauspiel-Größe verstorben

Kammerschauspielerin Lotto Ledl ist tot. Im Alter von 95 Jahren hat sie das letzte Mal ihre Augen geschlossen.

Die nun Verstorbene hat mehrere Generationen auf der Bühne und am Bildschirm verbracht und diese Zeit in Österreich geprägt. Lotte Ledl ist bereits am Sonntag vertsorben, wie ihr Sohn der APA mitteilte. Aber alles auf Anfang.

Lotte Ledl konnte nicht nur österreichische Klassiker

Die am 16. März 1930 in Wien geborene Ledl stand schon von früh an auf der Bühne, wobei ihr Repertoire sich durchaus sehen ließ. So konnte sie nicht nur österreichische Klassiker sondern etwa auch Brecht und Shakespeare. Mit ihren internationalen Produktionen war sie gar auf Bühnen von Paris bis Helsinki zu sehen.

Lotte Ledl war auch im Film und Fernsehen aktiv

Aber nicht nur im Theater war sie aktiv, in den 50er und 60er-Jahrenetwa spielte sie auch bei Film- und Fernsehproduktionen wie „Holiday am Wörthersee“ oder „Der Jungfrauenkrieg“ mit. Zudem war sie bis ins hohe Alter aktiv. Beim breiten Publikum unvergesslich dürfte sie dann aber ihre Rolle in der ORF-Serie „Schlosshotel Orth“ als Köchin Anna Kofler gemacht haben, die sie ab 1996 innehatte. 2019 wurde ihr der Berufstitel „Kammerschauspielerin“ verliehen.

„Lotte Ledl war unverwechselbar und bleibt unvergesslich“

„Mit Lotte Ledl verlieren wir eine prägende große österreichische Theater-, Film- und Fernsehschauspielerin“, sagt ÖVP-Kultursprecher Laurenz Pöttinger. Neben dem Kammerschauspielerin-Titel hat sie auch die Kulturmedaille des Landes Oberösterreich erhalten. „Lotte Ledl war in ihren gegensätzlichen Rollen als wichtige Charakterdarstellerin unverwechselbar und bleibt unvergesslich. Unsere Anteilnahme gilt der Familie der Verstorbenen“, so Pöttinger abschließend.