Windkraft-Gemeinde zahlt jeder Familie bis zu 720 Euro im Jahr

Einst verschuldet, jetzt ein Vorzeigeprojekt für Klimaschutz und Gemeindefinanzen. Die Rede ist von der Gemeinde Höflein (Niederösterreich). Mittlerweile nimmt man 600.000 Euro im Jahr durch Windkraft ein.

„Wir nehmen alleine 500.000 bis 600.000 Euro pro Jahr nur durch die Windräder ein“, so Bürgermeister Otto Auer im Gemeindebund-Podcasts „Amtsgeheimnisse vor Ort“. Doch dass die 1.200-Einwohner-Gemeinde im Bezirk Bruck an der Leitha finanziell so gut da steht, war nicht immer so. Gegenüber Windkraft waren die Bürger prinzipiell auch eher negativ eingestellt. Aber nach zwei Infoveranstaltungen, in denen man die Vorteile von Windrädern erklärt hat und offensichtlich überzeugend genug war, hat man das Go für den Windpark bekommen.

1.200-Einwohner-Gemeinde produziert Strom für 60.000 Haushalte

In Höflein gibt es mittlerweile 31 Windräder, im Endausbau sollen es sogar 35 sein. Mit diesen produziert man jetzt schon Strom für etwa 60.000 Haushalte, in Höflein gibt es aber eigentlich nur 450. „Eine Familie in der Gemeinde bekommt ca. 720 Euro Energieunterstützung pro Jahr von der Gemeinde – nur aufgrund unserer erfolgreichen Windkraft“, so Bürgermeister Auer stolz.

Energiegemeinschaft in Höflein entstanden

Zusätzlich hat Höflein jetzt auch noch eine Energiegemeinschaft mit Photovoltaik-Anlagen gegründet. Ziel ist es, so 90 bis 95 Prozent des Stroms, den man benötigt, selbst zu erzeugen. In weiterer Folge soll dann auch noch ein Großspeicher entstehen, womit Strom für eine Woche für die Gemeinde gespeichert werden kann. Auch an seine Amtskollegen wendet sich Auer im Podcast und empfiehlt den Schritt zur Windkraft und zur Energiegemeinschaft: „Sie bringt zufriedene Bürger, sorgt für Regionalität und schafft erneuerbaren Strom.“ Den gesamten Podcast könnt ihr euch auf Spotify, Apple Podcasts oder hier online anhören.