In einer Woche muss sich der prominente Immobilieninvestor vor dem Landesgericht Innsbruck verantworten. Deshalb wurde er jetzt zurück in seine alte Heimat überstellt.

Signa-Gründer René Benko sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen. Dem prominenten Immobilieninvestor wird vorgeworfen, Vermögen verschleiert und damit zahlreiche Gläubiger um hohe Summen gebracht zu haben. Er sitzt seit Jänner in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Wien-Josefstadt. Auch seine Frau Nathalie Benko rückt immer mehr ins Visier der Ermittlungen.

Benko von Wien nach Innsbruck überstellt

Nächste Woche, genauer gesagt am 14. und 15. Oktober findet am Landesgericht Innsbruck die Hauptverhandlung zur ersten Anklage statt. Der Inhaftierte sollte ursprünglich erst kurz vor Verhandlungsbeginn nach Innsbruck (Tirol) überstellt werden. Wie mehrere Medien berichten, dürften sich diese Pläne scheinbar geändert haben, denn Benko wurde bereits wieder in seine alte Heimatstadt zurückgebracht. Wann genau, wurde allerdings nicht bekanntgegeben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.10.2025 um 15:58 Uhr aktualisiert