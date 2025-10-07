Aufschwung in der Wirtschaft – schafft Österreich den Sprung?

Am Dienstag wurden die Konjunkturprognosen für 2025 und 2026 veröffentlicht und zeigen ein klares Bild: Die österreichische Wirtschaft erholt sich leicht. Für dieses Jahr erwartet das WIFO – Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung – ein leichtes Wirtschaftswachstum von 0,3 Prozent. Damit wurde die Prognose nun zum zweiten Mal in Folge nach oben korrigiert (nach der Revision von –0,3 Prozent auf 0,0 Prozent im Juni 2025). Für 2026 wird sogar ein Wirtschaftswachstum von 1,1 Prozent erwartet. Auch die Arbeitslosenquote und Inflationsrate sollen zurückgehen.

Wirtschaft erholt sich – Konsum und Industrie treiben Aufschwung

„Gemäß den neuen Prognosen setzt die heimische Wirtschaft ihre vorsichtige Erholung fort“, sagt Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ). Grund dafür dürften vor allem die steigende Konsumnachfrage sowie ein leichtes Wachstum in Industrie und Bauwirtschaft sein. Auch die Sanierung des Budgets werde dadurch unterstützt. „Die Bundesregierung verfügt angesichts des schweren Erbes eines viel zu hohen Budgetdefizits nicht über den zusätzlichen finanziellen Spielraum für umfangreiche expansive Maßnahmen“, betont der Minister.

Regierung setzt auf Arbeitsmarkt, Investitionen und stabile Finanzen

Gezielte Maßnahmen am Arbeitsmarkt und bei Investitionen würden bei der Erholung der Wirtschaft helfen. Außerdem versucht die Regierung, das Budgetdefizit Schritt für Schritt zu senken und mit gezielten Impulsen für wirtschaftliche Stabilität und soziale Sicherheit zu sorgen. „Österreich ist nach wie vor eines der wirtschaftlich und sozial stärksten Länder der Welt. Wem, wenn nicht uns, soll es gelingen, die drängenden wirtschaftlichen Probleme zu lösen“, erklärt Marterbauer.

Investitionen und Entlastung sollen Aufschwung sichern

Auch Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) zeigt sich zuversichtlich: „Die neuen Konjunkturprognosen zeigen, dass der österreichische Wirtschaftsmotor langsam wieder ins Laufen kommt. Wir setzen auf eine konsequente Budgetkonsolidierung, einen realistischen Plan zur Inflationsbekämpfung und auf gezielte Maßnahmen zur Entlastung von Unternehmen. Insbesondere die Verdoppelung des Investitionsfreibetrages ist ein zentraler Baustein, um unseren Standort wieder wettbewerbsfähiger zu machen und den Aufschwung zu unterstützen.“

Aufschwung durch Reformen und stärkere Kaufkraft

„Die Zahlen zeigen einen klaren Aufwärtstrend – die Wirtschaft kommt wieder in Schwung. Die Bundesregierung hat sich ein klares Ziel gesetzt: sanieren, reformieren, modernisieren“, betont auch Staatssekretär Sepp Schellhorn. Laut ihm liege es vor allem an den Reformen, wie etwa im Pensionssystem. Auch die Maßnahmen für die Unternehmen in Österreich sollen die Trendwende bewirkt haben. „Auch die steigende Binnenkonjunktur durch sinkende Zinsen und die stärker werdende Kaufkraft wirken sich positiv auf die Beschäftigung aus und schaffen mittelfristig neue Arbeitsplätze“, sagt er. Er prognostiziert eine Verringerung der Arbeitslosigkeit sowie der Inflation und eine Stabilisierung der Kaufkraft.

ÖGB: „Wir brauchen gezielte Impulse“

Die vorgelegten Prognosen sorgen natürlich für viele Reaktionen aus der Wirtschaft. „Eine aktive Arbeitsmarkt- und Industriepolitik ist jetzt dringend notwendig – wir brauchen gezielte Impulse für Beschäftigung, Nachfrage und Industrie. Sparen darf nicht auf dem Rücken der Beschäftigten passieren“, warnt die Bundesgeschäftsführerin des Österreichischen Gewerkschaftsbunds (ÖGB), Helene Schuberth. Laut ihr droht die Erholung, ohne entschlossene Maßnahmen zu verpuffen.

Gut ausgebildete Fachkräfte und Schutz vor Teuerung gefordert

Entscheidend für eine wettbewerbsfähige Industrie sind laut der Expertin gut ausgebildete Fachkräfte. Deswegen soll in Aus- und Weiterbildung investiert werden. Außerdem fordert die Geschäftsführerin einen wirksamen Schutz vor der Teuerung: „Eine schlagkräftige Anti-Teuerungskommission muss Preise überwachen, Beschwerden untersuchen und Maßnahmen zur Beseitigung von Missständen setzen können. Gleichzeitig muss auf eine gerechte Besteuerung großer Vermögen und Erbschaften gesetzt werden – ohne die breite Masse zusätzlich zu belasten“, betont sie.

AK: „Die Rahmenbedingungen sind alles andere als rosig“

Auch die Arbeiterkammer (AK) mahnt: „Die Rahmenbedingungen für das Wirtschaftswachstum sind alles andere als rosig“, so Chefökonom Matthias Schnetzer. Er verweist vor allem auf die verschärfte US-Zollpolitik, die steigende Konkurrenz aus China und den knappen Budgetrahmen in Österreich.

Teuerung und Arbeitsmarkt bleiben Herausforderung

Vor allem der private Konsum ist eine wesentliche Stütze für die Erholung der Wirtschaft. „Allerdings bleibt die anhaltend hohe Teuerung bei den Grundbedürfnissen wie Wohnen, Energie und Nahrungsmittel eine Herausforderung – vor allem für Menschen mit niedrigem Einkommen und jene, die keinen Job haben“, sagt Schnetzer. Auch die Situation am Arbeitsmarkt bleibt laut ihm weiterhin schwierig. Besonders betroffen seien Frauen, ältere Menschen und Langzeitarbeitslose.

Spürst du die Inflation? Ohja und wie Nein, eigentlich nicht Ich bin reich Ein wenig Ja Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Reformen gefordert – Ausbildung, Steuern und Mieten im Fokus

„Die Erholung muss jetzt genutzt werden, um Reformen auf den Weg zu bringen, damit Österreich nachhaltig aus der Krise kommt“, stellt er klar. Die AK schließt sich den Forderungen des ÖGB an und fordert eine Offensive, bei der Fachkräfte für zukunftsorientierte Branchen ausgebildet werden. Ebenso seien Steuern auf große Vermögen und Erbschaften wichtig. Besonders wichtig ist ihnen aber auch ein Mietpreisstopp und ein Ende des Österreich-Aufschlags bei den Lebensmittelpreisen.

WKÖ: „Die heutigen Prognosen sind ein positiver Lichtblick“

„Die heutigen Prognosen von WIFO und IHS sind ein positiver Lichtblick. Die Aufhellung ist zart, aber spürbar. Nun muss alles darangesetzt werden, mit den richtigen Maßnahmen die Wettbewerbsfähigkeit am Standort Österreich zu stärken und damit den notwendigen Rückenwind für eine nachhaltige Erholung der Wirtschaft zu entfachen“, kommentiert auch Jochen Danninger, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), die aktuelle Prognose.

Wettbewerbsfähigkeit: Industrie braucht Reformen

Für Claudia Huber, Leiterin der Abteilung Wirtschaftspolitik in der WKÖ, ist klar: Österreich braucht dringend Reformen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu sichern. „Während einige Dienstleistungsbereiche mit vorsichtigem Optimismus auf das nächste Jahr blicken können, erholt sich die Industrie nur langsam. Die Hoffnung auf eine industriepolitische Kurskorrektur für den Wirtschaftsstandort Österreich ruht auf der für Herbst angekündigten Industriestrategie“, so Huber.

Weniger Bürokratie & bessere Förderungen gefordert

„Unsere Unternehmen können Zukunft, dafür muss die Politik die bestmöglichen Rahmenbedingungen schaffen“, fügt Danninger hinzu. Dafür benötige es weniger Bürokratie, effizientere Förderungen und international wettbewerbsfähigere Rahmenbedingungen. Nur so soll aus dem kleinen Wachstum eine nachhaltige Erholung möglich sein.