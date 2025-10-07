„Es geht darum, konkret zu helfen“ – Bregenz unterstützt Ukraine

Erneut hat die Landeshauptstadt Bregenz (Vorarlberg) eine medizinische Hilfslieferung in die ukrainische Partnerstadt Jaremtsche geschickt. Im Sommer 2023 wurde die Initiative als Teil der gestarteten Solidaritätskooperation ins Leben gerufen. Im November 2024 wurde sie schließlich mit einem offiziellen Freundschaftsvertrag besiegelt.

Hilfe für die Ukraine: Medizinische Ausstattung

Bei der aktuellen Hilfsaktion stehen 35 voll funktionsfähige Pflegebetten im Mittelpunkt. Diese wurden von der Vorarlberger Gesundheitseinrichtung außer Betrieb genommen und werden jetzt dort eingesetzt, wo sie dringend benötigt werden: in den Spitälern der Westukraine. Mitgeschickt wurden auch medizinisches Equipment aus einer Privatordination, eine PV-Anlage aus Privatbesitz sowie ein Rasenmäher aus der Stadtgärtnerei.

Bregenz zeigt Solidarität: Hilfe für das ukrainische Gesundheitssystem

Im Vordergrund der Aktion stehen die enormen Belastungen, denen das ukrainische Gesundheitssystem seit Beginn des Krieges ausgesetzt ist. „Dieser Hilfstransport steht exemplarisch für eine gelebte Partnerschaft, die auf Solidarität, gegenseitigem Respekt und praktischem Engagement basiert. Es geht nicht nur um Symbolik – es geht darum, konkret zu helfen“, hält Bürgermeister Michael Ritsch fest. „Wir sehen es als Teil unserer Verantwortung, dort zu helfen, wo medizinische Versorgung unter extremen Bedingungen stattfindet. Die enge Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt Bregenz ermöglicht es uns, unsere Ressourcen zielgerichtet einzusetzen“, ergänzt Gerald Fleisch, Geschäftsführer der Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft m.b.H.