Gesundheitsrisiko bei Verzehr: Rückruf für beliebtes Kinderprodukt

Die Maresi Austria GmbH informiert aktuell über einen Produktrückruf. Konkret betroffen sind einzelne Packungen des Artikels „Himmeltau Feinste Grießflocken Honig 500g“ mit der Chargennummer RA25006601 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 02.07.2026. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Packungen des Produkts kleine Kunststoff-Fremdkörper befinden, teilt das Unternehmen am Dienstag mit.

Dieses Produkt ist vom Rückruf betroffen Himmeltau Feinste Grießflocken Honig 500g Chargennummer: RA25006601 Mindesthaltbarkeitsdatum: 02.07.2026 GTIN: 9000275500619

Das sollten betroffene Kunden beachten

Die betroffenen Produkte können in den Filialen, in denen sie gekauft wurden, zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kunden auch ohne Kaufbeleg rückerstattet, informiert das Unternehmen. Betont wird: Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht wurde. Andere Chargen und Produkte von Himmeltau sind nicht betroffen und können bedenkenlos konsumiert werden. Für nähere Informationen wurde außerdem eine Maresi-Hotline unter der Telefonnummer 050 40 20 36 51 eingerichtet.