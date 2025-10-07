Steam down: Störung bei Plattform für PC-Spiele

Aktuell sorgt eine Störung bei Steam für Aufregung unter Gamern: Die Seite ist nicht erreichbar und damit fehlt auch der Zugriff auf ihre Lieblingsspiele.

Steam ist eine der größten digitalen Plattformen, um PC-Spiele zu kaufen und zu spielen. Doch aktuell gibt es großen Ärger bei Gaming-Fans: Die Steam-Seite funktioniert nicht, sodass sie vorerst auf ihre Lieblingsspiele verzichten müssen.

©Screenshot 5 Minuten Steam-Nutzer können nicht mehr auf den Steam-Server zugreifen.

Steam-Störungen: Probleme mit der Seite

Ein Blick auf eine aktuelle Störungskarte zeigt deutlich: Die Probleme bestehen seit etwa 18 Uhr. Tausende Nutzer melden Schwierigkeiten beim Einloggen oder dass die Seite erst gar nicht lädt. Das sorgt natürlich für ordentlichen Gesprächsstoff unter den Gamern auf der Plattform „X“. „SEIT EINER HALBEN STUNDE VERSUCHE ICH SILKSONG ZU KAUFEN ABER STEAM GEHT NICHT“, beschwert sich etwa ein Nutzer. Ein anderer nimmt es recht gelassen und schreibt: „Steam ist down. Zeit irgendwie versuchen schlafen zu gehen.“ Warum diese Probleme aktuell auftreten und wie lange sie noch andauern, ist derzeit noch unklar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.10.2025 um 19:23 Uhr aktualisiert