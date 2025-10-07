Ab morgen: Diese Förderung in Österreich kann beantragt werden
Die Förderung startet am Mittwoch bereits in die dritte Runde. Gefördert wird alles rund um PV-Anlagen. Zusätzlich kann auch wieder ein Bonus beantragt werden.
In Zeiten der Teuerung werden wieder einige Österreicher bei ihren Investitionen unterstützt. Ab Mittwoch, dem 8. Oktober, startet nämlich die dritte Runde der Förderungen für PV-Anlagen. „Wir brauchen mehr Made in Europe, um unsere Industrie zu stärken, Arbeitsplätze zu sichern und unabhängiger zu werden. Mit dem PV-Fördercall setzen wir genau dort an: Wir unterstützen den Ausbau erneuerbarer Energie und schaffen zugleich Anreize, Lieferketten zurück nach Europa zu holen – für mehr Wertschöpfung, faire Produktionsstandards und starke heimische Betriebe“, betont Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP).
PV-Anlage: Was wird gefördert?
Gefördert werden Neuanlagen oder Erweiterungen von Photovoltaikanlagen. Stromspeicher werden nur zusammen mit einer PV-Anlage unterstützt. Dieses Mal kann auch wieder der „Made-in-Europe“-Bonus beantragt werden. Dadurch besteht die Möglichkeit, zusätzliche Unterstützung für Investitionen zu erhalten. Konkret geht es jeweils um 10 Prozent, wenn Komponenten wie Photovoltaikmodule, Wechselrichter und Stromspeicher aus Europa verwendet werden.
Hast du schon einmal einen Förderungsantrag gestellt?
Stromspeicher für erneuerbare Energie
Der Wirtschaftsminister verweist auf die zunehmende Bedeutung von Speichertechnologien. Sie sind seiner Meinung nach das stabile Rückgrat eines Stromnetzes, da sie Schwankungen ausgleichen und die Versorgung mit erneuerbarer Energie rund um die Uhr sicherstellen. „Künftig wollen wir Speicher regulatorisch begünstigen und den netzdienlichen Einsatz beanreizen. Unser Ziel ist, dass möglichst jede PV-Anlage mit einem Speicher ausgestattet wird – für mehr Systemstabilität und Eigenversorgung“, so Hattmannsdorfer.
Großer Andrang beim „Made-in-Europe“-Bonus
Die Zahlen belegen: Der „Made-in-Europe“-Bonus wurde mit großem Interesse angenommen. Fast jedes zweite Projekt wurde mit einem Wechselrichter aus europäischer Produktion hergestellt. Außerdem wurden über 20 Prozent der Förderungen mit einem Bonus für europäische Photovoltaikmodule beantragt.
Photovoltaik-Speicher gefragt
Auch die Nachfrage nach Speichern steigt rasant an. In der zweiten Förderrunde wurden deutlich mehr davon installiert als in der ersten – eine Steigerung von 5.200 Anträgen auf rund 8.800 Anträge. Diese Entwicklung unterstreicht die Meinung des Wirtschaftsministers: Speicher sind das Fundament eines sicheren Energiesystems und verbinden Versorgungssicherheit mit Effizienz.
„Made-in-Europe“-Bonus: Noch bis 22. Oktober 2025 Antrag einreichen
Hast du bei der zweiten Förderrunde dein Projekt für den „Made-in-Europe“-Bonus noch nicht eingereicht? Kein Problem: Die Möglichkeit besteht noch bis zum 22. Oktober 2025. Voraussetzung ist nur, dass die Anlage noch nicht in Betrieb genommen wurde. Der Antrag kann schon vor dem Beginn der Förderungsrunde ausgefüllt werden.
Photovoltaik-Förderung 2025 – So läuft der Antrag ab
Ticketziehung:
- Start: 8. Oktober 2025, 17 Uhr
- Sichert den frühen Einreichzeitpunkt für dein Projekt
- Achtung: Ticket allein ist noch kein Antrag – danach muss der Projektantrag eingereicht werden
Projektantrag einreichen:
- 9. Oktober 2025, ab 8 Uhr möglich
- Einreichfrist: 22. Oktober 2025
- Ganzjährige Registrierung im EAG-Portal möglich
Förderung für Sanierung und Heizsysteme
Aktuell läuft auch noch eine weitere Förderfrist für klimafreundliche Investitionen: Haushalte und Betriebe in Österreich können erneut Unterstützung bei Sanierungen und dem Heizungstausch erhalten. Mehr dazu hier: Diese Förderung in Österreich kann jetzt beantragt werden
Häufig gestellte Fragen
Gefördert werden Neuanlagen oder Erweiterungen von Photovoltaikanlagen. Stromspeicher werden nur zusammen mit einer PV-Anlage unterstützt. Zusätzlich gibt es den „Made-in-Europe“-Bonus: +10 % Zuschlag auf PV-Module, Wechselrichter und Stromspeicher aus europäischer Fertigung.
Der Bonus bietet zusätzliche 10 % Fördermittel, wenn PV-Module, Wechselrichter oder Stromspeicher aus Europa stammen. Ziel: Wertschöpfung in Europa stärken, Arbeitsplätze sichern und faire Produktionsstandards fördern.
Die Einreichfrist für den dritten Fördercall 2025 endet am 22. Oktober 2025. Projekte können bereits ab 9. Oktober 2025, 8 Uhr eingereicht werden. Eine frühere Ticketziehung ab 8. Oktober 2025, 17 Uhr sichert einen vorteilhaften Einreichzeitpunkt.