Ab morgen: Diese Förderung in Österreich kann beantragt werden

Die Förderung startet am Mittwoch bereits in die dritte Runde. Gefördert wird alles rund um PV-Anlagen. Zusätzlich kann auch wieder ein Bonus beantragt werden.

In Zeiten der Teuerung werden wieder einige Österreicher bei ihren Investitionen unterstützt. Ab Mittwoch, dem 8. Oktober, startet nämlich die dritte Runde der Förderungen für PV-Anlagen. „Wir brauchen mehr Made in Europe, um unsere Industrie zu stärken, Arbeitsplätze zu sichern und unabhängiger zu werden. Mit dem PV-Fördercall setzen wir genau dort an: Wir unterstützen den Ausbau erneuerbarer Energie und schaffen zugleich Anreize, Lieferketten zurück nach Europa zu holen – für mehr Wertschöpfung, faire Produktionsstandards und starke heimische Betriebe“, betont Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP).

©BKA/ Aigner Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer möchte mit der PV-Förderung die heimischen Betriebe stärken.

PV-Anlage: Was wird gefördert?

Gefördert werden Neuanlagen oder Erweiterungen von Photovoltaikanlagen. Stromspeicher werden nur zusammen mit einer PV-Anlage unterstützt. Dieses Mal kann auch wieder der „Made-in-Europe“-Bonus beantragt werden. Dadurch besteht die Möglichkeit, zusätzliche Unterstützung für Investitionen zu erhalten. Konkret geht es jeweils um 10 Prozent, wenn Komponenten wie Photovoltaikmodule, Wechselrichter und Stromspeicher aus Europa verwendet werden.

Stromspeicher für erneuerbare Energie

Der Wirtschaftsminister verweist auf die zunehmende Bedeutung von Speichertechnologien. Sie sind seiner Meinung nach das stabile Rückgrat eines Stromnetzes, da sie Schwankungen ausgleichen und die Versorgung mit erneuerbarer Energie rund um die Uhr sicherstellen. „Künftig wollen wir Speicher regulatorisch begünstigen und den netzdienlichen Einsatz beanreizen. Unser Ziel ist, dass möglichst jede PV-Anlage mit einem Speicher ausgestattet wird – für mehr Systemstabilität und Eigenversorgung“, so Hattmannsdorfer.

Großer Andrang beim „Made-in-Europe“-Bonus

Die Zahlen belegen: Der „Made-in-Europe“-Bonus wurde mit großem Interesse angenommen. Fast jedes zweite Projekt wurde mit einem Wechselrichter aus europäischer Produktion hergestellt. Außerdem wurden über 20 Prozent der Förderungen mit einem Bonus für europäische Photovoltaikmodule beantragt.

Photovoltaik-Speicher gefragt

Auch die Nachfrage nach Speichern steigt rasant an. In der zweiten Förderrunde wurden deutlich mehr davon installiert als in der ersten – eine Steigerung von 5.200 Anträgen auf rund 8.800 Anträge. Diese Entwicklung unterstreicht die Meinung des Wirtschaftsministers: Speicher sind das Fundament eines sicheren Energiesystems und verbinden Versorgungssicherheit mit Effizienz.

„Made-in-Europe“-Bonus: Noch bis 22. Oktober 2025 Antrag einreichen

Hast du bei der zweiten Förderrunde dein Projekt für den „Made-in-Europe“-Bonus noch nicht eingereicht? Kein Problem: Die Möglichkeit besteht noch bis zum 22. Oktober 2025. Voraussetzung ist nur, dass die Anlage noch nicht in Betrieb genommen wurde. Der Antrag kann schon vor dem Beginn der Förderungsrunde ausgefüllt werden.

Photovoltaik-Förderung 2025 – So läuft der Antrag ab Ticketziehung: Start: 8. Oktober 2025, 17 Uhr

Sichert den frühen Einreichzeitpunkt für dein Projekt

Achtung: Ticket allein ist noch kein Antrag – danach muss der Projektantrag eingereicht werden Projektantrag einreichen: 9. Oktober 2025, ab 8 Uhr möglich

Einreichfrist: 22. Oktober 2025

Ganzjährige Registrierung im EAG-Portal möglich

Förderung für Sanierung und Heizsysteme

Aktuell läuft auch noch eine weitere Förderfrist für klimafreundliche Investitionen: Haushalte und Betriebe in Österreich können erneut Unterstützung bei Sanierungen und dem Heizungstausch erhalten. Mehr dazu hier: Diese Förderung in Österreich kann jetzt beantragt werden