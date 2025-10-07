Jäger mit Auto in Stausee gestürzt: Fahrzeug nun sichergestellt

Am 2. Oktober ereignete sich beim Stausees Kops ein schwerer Unfall. Ein 72-jähriger Jäger dürfte dabei samt Fahrzeug ins Wasser gestürzt sein. Das Auto konnte nun sichergestellt werden. Vom Fahrer fehlt weiterhin jede Spur.

Ein schwerer Unfall in Partenen (Bezirk Bludenz, Vorarlberg) hält die Einsatzkräfte weiter auf Trab: Seit vergangenen Donnerstag, 2. Oktober, fehlt von einem 72-jährigen Autofahrer jede Spur. Es wird vermutet, dass er in den Stausee Kops gestürzt ist. Mehr dazu hier: Jäger (72) mit Auto in Stausee versunken: Es fehlt bisher jede Spur. Seitdem laufen der Ermittlungen auf Hochtouren. Mehrere Suchaktionen wurden bereits in die Wege geleitet.

Fahrzeug konnte gefunden werden

Nun gibt die Polizei weitere Informationen zu dem Fall bekannt. So konnte am Dienstagvormittag, 7. Oktober, das Fahrzeug in einer Tiefe von 53 Meter im Stausee Kops entdeckt und mittels Boje markiert werden. „Die Bergung des Fahrzeuges gestaltet sich jedoch schwierig und muss am 8. Oktober fortgesetzt werden“, heißt es.

Von 72-Jährigen fehlt weiter jede Spur

Über den Verbleib des Vermissten gibt es derzeit keine weiteren Erkenntnisse. Am Einsatz waren Taucher des EKO Cobra und die Wasserrettung beteiligt.