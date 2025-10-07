Österreich impft: Grippe-Schutz für alle ab sofort verfügbar

In Österreich startet die Grippeimpfungssaison. Insgesamt stehen 1,4 Millionen Impfdosen zur Verfügung. Die Impfung wird vor allem für Kinder, ältere Menschen und andere Risikogruppen empfohlen.

Die niedrige Influenza-Impfrate von etwas über zehn Prozent in Österreich soll diese Saison gesteigert werden. Die Immunisierung gegen die „echte Grippe“ ist für alle Menschen empfohlen und wie im Vorjahr kostenlos. Heuer sind 1,4 Millionen Impfdosen verfügbar, erläuterte Maria Paulke-Korinek von der Impfabteilung des Gesundheitsministeriums am Dienstag. Der beste Zeitpunkt für die Impfung ist „ab jetzt“, empfahlen Medizinerinnen und Mediziner bei der Pressekonferenz in Wien.

Mehr Impfstoff und einfachere Bestellung für Ärzte

In der vorigen Grippe-Saison waren rund 950.000 Influenza-Impfungen in den e-Impfpass eingetragen worden. Die Ärztekammer hatte damals Kritik an der Logistik geübt, weil bestimmte Kontingente für die impfenden Kolleginnen und Kollegen rasch nicht mehr bestellbar waren. Heuer wurde neben der Erweiterung um 200.000 Dosen zum Vorjahr auch der Bestellvorgang für die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte verbessert, informierte Paulke-Korinek.

Impfen gegen Grippe: „Jetzt ist der beste Zeitpunkt“

Die Impfung ist erneut ohne Umweg über die Apotheke direkt beim niedergelassenen Arzt, in Impfzentren oder bei Betriebsärzten erhältlich. Termine sollten ab sofort vereinbart werden, hieß es bei der vom Verband der Impfstoffhersteller (ÖVIH) organisierten Pressekonferenz. „Jetzt ist der beste Zeitpunkt, vor allem für die Kinder“, riet Rudolf Schmitzberger, Leiter des Impfreferats der Österreichischen Ärztekammer, zu einer baldigen Impfung. Ab Dezember „wütet unter Umständen schon die Influenza“ und es dauert eine gewisse Vorlaufzeit, bis die Impfung am besten wirkt.

Große Verbreitung der Grippe-Welle ab Dezember

Die Grippe-Welle mit dem Erreichen einer endemischen Verbreitung in Österreich wird meistens Ende Dezember oder Anfang Jänner ausgerufen. Derzeit gibt es ungefähr 450 Influenza-Fälle im Land, berichtete ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter. Die Zahlen steigen und die „echte Grippe“ ist zudem keine leichte Erkrankung, sondern fordert 2.000 bis 4.000 Todesfälle pro Jahr in Österreich, hielt der Mediziner fest.

Grippeimpfung besonders wichtig für Risikogruppen

Vor allem bei Älteren kann es zur Verschlechterung von Grunderkrankungen kommen. Das Risiko für Schlaganfall, Herzinfarkt und Lungenentzündung erhöht sich bei einer Influenza-Infektion um das Achtfache, erläuterten Paulke-Korinek und Schmitzberger. Neben kleinen Kindern und Senioren ist die Impfung auch für Schwangere und chronisch Kranke besonders empfohlen. Kinder und Jugendliche von zwei bis 18 Jahren erhalten die Impfung über einen Nasenspray statt einer Spritze.

Nur jeder Zehnte gegen Grippe geimpft

Während die großen Risikogruppen für einen schweren Influenza-Verlauf und Hospitalisierung – ganz kleine Kinder und Senioren – jeweils rund 20 Prozent Impfrate aufweisen, sind es bei der Erwerbstätigen und der Gesamtbevölkerung nur rund zehn Prozent. Etwa die Hälfte der über vier Millionen Erwerbstätigen arbeitet in Großbetrieben und hat einen Arbeitsmediziner, sagte Eva Höltl, Vizepräsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsmedizin. Betriebsärzte impfen zwar, über Impfungen zu informieren sei aber gesetzlich nicht die Aufgabe von Betriebsärzten, wenn sie nicht Berufskrankheiten verhindern. Das müsse die Politik ändern, „damit wir mit den zehn Prozent ein bisschen vom Fleck kommen“, forderte Höltl. (APA/RED; 7.10.25)