Mittwoch bringt Sonnenschein in ganz Österreich

Am Vormittag müssen sich die Österreicher noch auf einige Wolken mit möglichen Regenschauern einstellen. Doch der Tag soll überwiegend schön werden, mit Temperaturen von bis zu 19 Grad.

Ein Zwischenhoch sorgt für ruhigeres Wetter in Österreich. Weite Teile des Landes dürfen sich über Sonnenschein freuen, nur harmlose Wolken ziehen vorüber. Am Vormittag halten sich vor allem an der Alpennordseite zwischen Salzburg und Wien noch einige Restwolken. Zwischen dem Waldviertel und der Obersteiermark sind noch einzelne Restschauer möglich. „Überall sonst bleibt es meist trocken. Der Wind weht meist schwach, im Osten auch mäßig aus Nordwest bis Nord“, weiß die GeoSphere Austria. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 3 und 9 Grad und erreichen im Laufe des Tages 14 bis 19 Grad.