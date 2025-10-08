Mehr Geld erst ab Juli 2026: So sieht der Beamten-Abschluss konkret aus

3,3 Prozent mehr gibt es für Beamte, allerdings erst ab Juli 2026. Danach wird jeweils um einen Prozent erhöht, wie es nun in einer Aussendung heißt. Bis Ende 2028 dürfte das Gehaltsplus für Beamte damit klar sein.

Es gibt für alles ein erstes Mal – so auch dafür, einen bestehenden Abschluss wieder aufzumachen, neu zu verhandeln und abzuschließen. So geschehen beim Öffentlichen Dienst. In einer Aussendung spricht man nun von „intensiven und wertschätzenden Verhandlungen“ und von einem „großen Wurf“. Durchschnittlich werden die Beamten in den kommenden drei Jahren je 1,5 Prozent Plus bekommen – eine „Einsparung“ für den Staat von über 310 Millionen Euro alleine im Jahr 2026.

So sehen die Beamten-Erhöhungen bis Ende 2028 aus

Dabei werden die Erhöhungen besonders spannend gestaffelt. Bis 1. Juli 2026 sehen Beamte nämlich genau gar kein Plus, bis dahin steigen die Gehälter und Löhne also nicht an. Ab 1. Juli 2026 gibt es dann dafür eine Erhöhung von gleich 3,3 Prozent. Dieser Abschluss gilt bis 31. Juli 2027. Mit 1. August folgt ein Gehaltsplus von einem Prozent bis 31. August 2028, gleiches geschieht für den Zeitraum 1. September 2028 bis 31. Dezember 2028. Im Schnitt ergibt das eine effektive Erhöhung von 1,5 Prozent pro Jahr.

Marterbauer zu Beamten-Abschluss: „Gutes und faires Ergebnis“

„In außergewöhnlichen Zeiten braucht es auch außergewöhnliche Anstrengungen. Mein Dank gilt besonders den Sozialpartnern und dem gesamten Öffentlichen Dienst – sie haben Verantwortung übernommen und einen wichtigen Beitrag geleistet“, zeigt sich der zuständige Staatssekretär für den öffentlichen Dienst im Bundeskanzleramt, Alexander Pröll, erfreut. Auch Finanzminister Markus Marterbauer spricht von einem „guten und fairen Ergebnis“. Und weiter: „Es ist eine sowohl ökonomisch als auch sozial vernünftige Lösung. Die Kaufkraft bei den niedrigen Gehältern bleibt erhalten und es wird ein wichtiger Beitrag zur Sanierung des Staatshaushaltes geleistet.“