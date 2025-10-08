„Prägte Generationen“: Ganz Salzburg trauert um „Wasserrettungs-Bert“

Engelbert "Bert" Haunsperger ist im Alter von 67 Jahren in der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober 2025 verstorben. Der Salzburger wurde Zeit seines Lebens in der Wasserrettung zur Legende.

„In tiefster Betroffenheit nehmen wir Abschied von unserem Kameraden und langjährigen Funktionär Engelbert ‚Bert‘ Haunsperger„, heißt es nun in einem Facebook-Posting der Salzburger Wasserrettung. Die Nachricht seines Ablebens erfülle sie mit „aufrichtiger Trauer“, man verliere mit ihm „eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der letzten Jahrzehnte“. Der nun Verstorbene war unter anderem Träger des Ehrenzeichens in Gold mit Diamant – die höchste Auszeichnung für Mitglieder der Wasserrettung – und Gründungsmitglied der Wasserrettungs-Ortsstelle Pongau West in Schwarzach. „Bert war ein Mann der Tat, der sein Leben dem Ehrenamt und der Sicherheit am Wasser widmete“, erinnert sich die Wasserrettung.

Das war Bert Haunspergers „Leben“ in der Wasserrettung

Im Jahr 1982 war er als Gründungsmitglied dabei, als die Ortsstelle Pongau West aus der Taufe gehoben wurde. Anschließend lenkte der die Geschicke in Schwarzach nicht weniger als 40 Jahre lang als Ortsstellenleiter. Als Bezirkssprecher und später auch als Bezirkseinsatzleiter für die Regionen Pongau und Pinzgau trug er zudem über viele Jahre hinweg die Einsatzverantwortung für einen großen Teil des Bundeslandes. Im Landesverband war er außerdem Landeseinsatzleiter von 1997 bis 2013 und zeichnete für die gesamte operative Einsatzbereitschaft verantwortlich. Zwischen 2009 und 2013 war er sogar Vizepräsident beim Landesverband.

„Wir verneigen uns vor den Verdiensten…“

Und man erinnert sich weiter: „Bert Haunsperger war ein Garant für Professionalität und Kameradschaft. Er verkörperte das Leitbild der Wasserrettung und prägte Generationen von aktiven Wasserrettern.“ Abschließend spricht die Salzburger Wasserrettung seiner Familie und allen Angehörigen noch ihr tiefes Mitgefühl für den Verlust aus und erklärt: „Wir verneigen uns vor den Verdiensten unseres geschätzten Kameraden und werden ihn stets in dankbarer und ehrender Erinnerung behalten.“