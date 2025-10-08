Schüler retten Leben: Wie Kinder zu Lebensrettern werden

Das OÖ. Jugendrotkreuz zeigt mit dem Projekt „Schüler retten Leben“, wie einfach Hilfe sein kann. Bereits ab der 5. Schulstufe lernen Kinder, wie man mit wenigen Handgriffen Leben rettet.

Jährlich erleiden in Österreich rund 10.000 Menschen außerhalb eines Krankenhauses einen Herzstillstand, nur jeder Zehnte überlebt. Dabei könnten viele Leben gerettet werden, wenn sofort Erste Hilfe geleistet wird. Genau hier setzt das OÖ. Jugendrotkreuz mit seinem Projekt „Schüler retten Leben“ an. Ab der fünften Schulstufe lernen Schüler in zwei Unterrichtsstunden pro Jahr, wie Wiederbelebung funktioniert. Sie üben an Puppen, wie man den Puls prüft, den Notruf absetzt und eine Herzdruckmassage richtig durchführt. „Wiederbelebung muss Teil des Schulunterrichts werden“, fordert OÖ. Rotkreuz-Präsident Gottfried Hirz. Gemeinsam mit Dr. Markus Simmer hat das Jugendrotkreuz das Programm entwickelt und will es kontinuierlich ausbauen.

Andere Länder als Vorbild

Während in Österreich nur 10 bis 20 Prozent der Menschen bei einem Herzstillstand wiederbelebt werden, liegt die Quote in Ländern wie Norwegen, Kanada oder den USA bei bis zu 70 Prozent. Der Grund: Dort lernen bereits Grundschulkinder, wie man im Notfall richtig reagiert. „Jede Sekunde zählt und jeder kann helfen“, so Hirz. „Wenn Kinder schon früh wissen, was zu tun ist, steigt die Überlebenschance enorm.“

Schüler zeigen, wie es geht

Am 10. Oktober findet im max.center Wels das sogenannte „QCPR-Race“ statt: Schüler aus ganz Oberösterreich treten in einem spannenden Wettbewerb gegeneinander an und zeigen, wie schnell und effektiv sie Wiederbelebung beherrschen. Mit dabei ist auch das Klinikum Wels-Grieskirchen, das gemeinsam mit dem Jugendrotkreuz ein starkes Zeichen für Erste Hilfe setzt. Der Aktionstag fällt passend in die Woche des „World Restart a Heart Day“ am 16. Oktober, den internationalen Tag der Wiederbelebung.