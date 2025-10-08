Steigende Lebensmittel-Preise machen Österreichern zu schaffen

Aus der von der "Statistik Austria" durchgeführten Befragung zu sozialen Krisenfolgen geht hervor, dass viele Österreicher nur schwer mit ihrem Geld auskommen. Schuld daran sind unter anderem die gestiegenen Lebensmittelpreise.

Der tägliche Einkauf wird immer teurer - das spüren Herr und Frau Österreicher ganz besonders.

Wie die „Statistik Austria“ berichtet, haben rund 23 Prozent der Menschen in Österreich (etwa 1,5 Millionen Personen) im zweiten Quartal 2025 angegeben, innerhalb des vergangenen Jahres Einkommensverluste erlitten zu haben. Und es geht noch weiter: „Jede zehnte Person berichtete über Schwierigkeiten mit dem Einkommen auszukommen und 35 Prozent kamen im Frühjahr 2025 mit ihrem Einkommen schlechter aus als im Vorjahr“, so Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von „Statistik Austria“. Als Hauptgrund für das schlechtere Auskommen wurden übrigens vor allem die gestiegenen Ausgaben für Lebensmittel genannt.

Einkommen für 38 Prozent „leicht oder sehr verbessert“

Von Einkommensverlusten waren übrigens vor allem Menschen aus Haushalten, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind und Personen mit geringem Einkommen betroffen. Knapp ein Drittel der Personen aus Haushalten, die von Arbeitslosigkeit betroffen waren und 39 Prozent jener Menschen mit niedrigem Einkommen haben angegeben, nur mit Schwierigkeiten die laufenden Ausgaben decken zu können. Für immerhin knapp 38 Prozent der 18- bis 74-jährigen Österreicher hat sich das Haushaltseinkommen „leicht oder sehr verbessert“.

Was den Österreichern finanziell noch zu schaffen macht

Neben den gestiegenen Ausgaben für Lebensmittel, die etwa ein Drittel der Befragten für das schwierigere Auskommen mit dem Einkommen verantwortlich macht, machen vor allem auch die Preise für Wohnen und Energie den Menschen zu schaffen (19 Prozent). 15 Prozent empfanden ihre Wohnkosten als „erhebliche finanzielle Belastung“, so die „Statistik Austria“.

Österreicher rechnen mit düsteren Zukunftsaussichten

Und die Zukunft sehen die Österreicher auch nicht allzu rosig. 23 Prozent der Befragten rechneten etwa im Frühjahr 2025 mit einem Rückgang ihres Haushaltseinkommens in den kommenden zwölf Monaten. Gleichzeitig planen 32 Prozent der 18- bis 74-Jährigen, ihre Ausgaben für größere Anschaffungen zu reduzieren, immerhin 61 Prozent erwarten eine „Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage“. Die „Statistik Austria“ dazu abschließend: „Damit bleibt das Stimmungsbild auch im zweiten Quartal 2025 von anhaltendem Pessimismus geprägt.“