Goldpreis durchbricht nächste Schallmauer

Krisenzeiten erfordern krisensichere Wertanlagen - und da ist Gold stets ganz weit vorne in der Beliebtheit. Das zeigt sich auch aktuell, hat Gold doch ein neues Rekordhoch erreicht und erstmals eine neue Schallmauer durchbrochen.

Das Geld in Krisenzeiten in krisensichere Investitionsmöglichkeiten anlegen hat schon fast Tradition und hat sich in den vergangenen Monaten und Jahren ebenfalls bewährt. Seitdem steigen auch Preise für etwa den Bitcoin und Gold an. Letzteres hat jetzt eine weitere Schallmauer durchrochen und erstmals überhaupt die 4.000-US-Dollar-Marke (knapp 3.400 Euro) pro Feinunze erreicht.

Gründe für die Wertsteigerung beim Gold

Die Gründe für die weitere Wertsteigerung sind etwa der schwächelnde Dollar, größere Käufe der Zentralbanken und auch Käufe von Privatpersonen – trotz des sehr hohen Preises. Im Jahresverlauf hat Gold damit ein Plus von über 50 Prozent gemacht, alleine in den vergangenen Tagen ist der Wert um mehr als 200 Euro je Feinunze nach oben geschnellt. Zur Erinnerung: Anfang des Jahres lag der Goldpreis noch bei deutlich unter 3.000 Euro je Feinunze.