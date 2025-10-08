18-Jähriger stiehlt Kennzeichen in drei Bundesländern

In Niederösterreich, der Steiermark und in Wien war ein Jugendlicher aus dem Bezirk St. Pölten unterwegs und hat dort von insgesamt sieben Fahrzeugen die Kennzeichentafeln gestohlen.

Ein 18-jähriger Niederösterreicher wird beschuldigt, vom 4. Juli bis 17. August 2025 in Purkersdorf, Tulln, Tullnerbach-Pressbaum, Wiener Neustadt (alle Niederösterreich), Bruck an der Mur (Steiermark) und Wien von nicht weniger als sieben abgestellten Kleinkrafträdern die Kennzeichentafeln gestohlen zu haben. Ein nun 16-jähriger Wiener soll ihm bei zwei Diebstählen in der Bundeshauptstadt geholfen haben.

Kennzeichen-Diebstähle auch in Bruck an der Mur

Mit den gestohlenen Kennzeichen, die sie an einem Moped angebracht haben, sind sie dann nach Bruck an der Mur gefahren, wo der 18-Jährige neuerlich eine Kennzeichentafel gestohlen hat. Bei der Retourfahrt am 17. August 2025 wurden die beiden dann von Polizeibeamten kontrolliert, da versuchten sie, vor den Polizisten zu flüchten. Die Verfolgungsjagd endete aber recht rasch in Wiener Neustadt, wo sie angehalten und die gestohlenen Kennzeichentafeln sichergestellt wurden.

Weiterer 17-Jähriger ausgeforscht

Der 18-Jährige wird nun wegen Verdachts des Betrugs der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt, weil er im August 2025 ein Leasingmoped verkauft haben soll. Bei den umfangreichen Ermittlungen konnte ein 17-Jähriger ausgeforscht werden, der verdächtigt wird, am 15. August 2025 acht Kfz-Teile eines Mopeds in Purkersdorf gestohlen zu haben. Beide waren zu den Diebstählen geständig, sie werden wegen Verwaltungsübertretungen auch den Bezirkshauptmannschaften St. Pölten und Wiener Neustadt angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.10.2025 um 09:51 Uhr aktualisiert