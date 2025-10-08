Mit Kran und LKW: Unbekannte stehlen Baumaterialien von Lagerplatz

Hunderttausende Euro sind jene Baumaterialien wert, die Unbekannte kürzlich im Bezirk Mattersburg von einem Lagerplatz gestohlen haben. Dazu verwendeten sie einen Kran und einen LKW.

In Pöttelsdorf (Bezirk Mattersburg) hat sich ein großer Diebstahl ereignet. Von einem Lagerplatz wurden Baumaterialien im Wert von mehreren hunderttausend Euro gestohlen. Dazu dürften die Materialien mit Hilfe eines Krans auf einen LKW aufgeladen worden sein, berichtet die Polizei nun. Anzeige darüber wurde am Dienstag, 7. Oktober, erstattet, weitere Ermittlungen sollen nun geführt werden und Klarheit bringen.